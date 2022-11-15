Выпущен музыкальный кавер-альбом к 25-летию фильма "Брат"

Лейбл Gazgolder представляет трибьют-альбом к 25-летию дилогии Алексея Балабанова "Брат". Нескольким поколениям зрителей знаком саундтрек обеих частей — под дерзкие аккорды песен "Би-2" и лиричные композиции Вячеслава Бутусова, мрачные напевы "Агаты Кристи" и жизнеутверждающие мелодии Чичериной влюблялись и решались на отчаянные поступки, радовались и грустили. Пришло время нового поколения, а значит, и нового звучания полюбившихся песен.

Фото: Inc-News Inc-News

Десять каверов, исполненных молодыми рэп-музыкантами, напомнят слушателям о времени, когда музыка была особенно ценна — ведь её нельзя было скачать в Сети. Помимо всего прочего, альбом "Поколение Брат" содержит приветственное слово от Петра Балабанова — сына Алексея Балабанова, подарившего миллионам людей эту кино-дилогию и Ольги Бодровой — дочери Сергея Бодрова, воплотившего на экране образ Данилы Багрова, со временем ставшего народным героем.

"Теперь нам решать, о чём всё-таки эти легендарные фильмы и эти великие песни, где наша сила и в чём наша правда. Верю, что наш ответ — в любви", — обращается Ольга Бодрова к слушателям.

Свои версии композиций из "Брата" записали Баста, Shortparis, ЛАУД, Zoloto, КАЗУСКОМА, FEDUK, GONE.Fludd и другие подопечные лейбла.. Участие в таком проекте для музыкантов — не просто попытка вдохнуть "новую жизнь" в бессмертные хиты. Это переосмысление культурного явления под названием "Брат", так или иначе повлиявшего на личность многих россиян — молодых и зрелых, принципиальных и свободных, ищущих силу в правде и нашедших её.