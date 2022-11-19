Как снимали культовый фильм 1990-х "Привидение"

Культовый фильм 90-х годов "Привидение" считается классикой американских мелодрам. По всему миру одной из самых романтичных сцен кинематографа считают момент с влюбленными, работающими с гончарным кругом. в 1990 году, когда вышла картина, никто не подозревал, что она станет такой популярной.

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Неожиданный хит поднял популярность исполнителей главных ролей Деми Мур и Патрика Суэйзи, а также Вупи Голдберг. Поклонники по всему миру после громкой премьеры напевали «Unchained Melody», а мастер-классы по гончарному делу стали главным романтическим развлечением для пар.

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Никто не был уверен

Выступая на мероприятии Американского института кино в 2013 году, посвященном фильму, Деми Мур рассказала, что ей понравился сценарий, но она не была уверена, что зрители отреагируют на него положительно:

«Это история любви, когда парень — мертвый парень — пытается спасти свою жену. Здесь есть и комедийная часть, но на самом деле это история любви, и тогда я думала: «Вау, либо это будет что-то действительно особенное, действительно удивительное, либо полный провал».

Кастинг

В картине мог бы сыграть Брюс Уиллис, но история о любви мертвого парня будет абсурдной.

А вот Вупи Голдберг сама хотела сыграть экстрасенса, но создатели картины посчитали, что на эту роль нужна менее известная актриса. Позже они передумали и сами предложили Вупи роль.

Известно также, что за роль боролись и другие звезды, такие как Патти Лабель и Тина Тернер. Однако, за кандидатуру Вупи Голдберг активно выступал Патрик Суэйзи.

Суэйзи переживал реальное горе

В1990 году, Суэйзи рассказал, что, увидев гипсовый манекен, как тело его персонажа, он вернулся в памяти на похороны своего отца, когда чуть не потерял сознание от шока, касаясь его тела, лежащего в гробу.

«Я вытеснил это воспоминание из своей жизни до того момента на съемках, когда все это вдруг вернулось, причем очень четко.

Было несколько сцен, где со мной происходило что-то очень страшное», — сказал он.

Гончарный круг и любовь

Патрик Суэйзи назвал сцену с гончарным кругом "самой милой и сексуальной любовной сценой", в котором он когда-либо участвовал.

Он объяснил, что речь шла не столько о физической любви, сколько о глубокой личной связи.

«Мы были очень увлечены тем, чтобы любовная сцена была не о том, как облизывать лицо и прыгать друг на друге, а о связи между двумя человеческими существами», — объяснил он.

Музыка

Вы когда-нибудь задумывались, почему главная песня фильма называется «Unchained Melody» ("Заключенная мелодия")? На самом деле она была написана для тюремного фильма 1955 года «Освобожденные». В этом фильме ее поет заключенный. Поэтому в тексте говорится, как тяжело ждать так долго, ведь человек отбывает срок.

На эту песню делали каверы бесчисленное количество раз, и версия, использованная в "Привидении" группой Righteous Brothers, пожалуй, самая известная. Однако их версия появилась только в 1965 году, через десять лет после фильма «Освобожденные».

Успех фильма сделал песню хитом три десятилетия спустя. После выхода фильма песня заняла первое место в Австралии и 19-е место в Billboard Hot 100.