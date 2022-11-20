Как в кино снимают постельные сцены: видео

Постельные сцены в кино снимают так правдоподобно, что создается ощущение, как будто между актерами происходит настоящий половой акт. Но как бы легко это не выглядело, за этим стоит работа большой команды.

Блогер с ником Martylex рассказал в TikTok о том, как в кино снимают сцены 18+. Конечно, самого соития на съемочной площадке не происходит, на самом деле все решает ракурс, движение камеры и хореография. Существуют даже специальные люди, которые во время дублей подсказывают, как лучше двигаться в кадре.

Подробнее о том, как снимают постельные сцены, смотрите в видео.