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1 час назад

Как в кино снимают постельные сцены: видео

Стелла Шмель

Постельные сцены в кино снимают так правдоподобно, что создается ощущение, как будто между актерами происходит настоящий половой акт. Но как бы легко это не выглядело, за этим стоит работа большой команды.

Блогер с ником Martylex рассказал в TikTok о том, как в кино снимают сцены 18+. Конечно, самого соития на съемочной площадке не происходит, на самом деле все решает ракурс, движение камеры и хореография. Существуют даже специальные люди, которые во время дублей подсказывают, как лучше двигаться в кадре.

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Подробнее о том, как снимают постельные сцены, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, каким был первый кинотрюк в истории.

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