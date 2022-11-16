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25 минут назад

На Фестивале архивного кино в Москве покажут считавшиеся "неудачными" фильмы Эйзенштейна

Газета.Ruиещё 1

В рамках II Московского международного фестиваля архивных фильмов в столичном кинотеатре «Иллюзион» покажут отреставрированный фильм Петра Чардынина «Миражи» и считавшуюся утраченной ленту Альбера Капеллани «Танцовщица Шивы», пишет ТАСС.

На Фестивале в Москве покажут считавшиеся "неудачными" фильмы Эйзенштейна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Большая часть показов пройдет с пленки, зрители смогут послушать лекции, а также поучаствовать в дискуссиях с киноведами и реставраторами. В рамках мероприятия пройдет цикл киноведа и историка кино Наума Клеймана «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха». В него войдут фильмы Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова, Всеволода Пудовкина и других известных режиссеров, которые в свое время зрители назвали неудачными.

Ранее стало известно, что «Холопа» покажут на Днях российского кино в Индии.

Фильмы,Российские актеры,Мираж,Петр Чардынин,Всеволод Пудовкин,Наум Клейман,Сергей Эйзенштейн,Григорий Александров,
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