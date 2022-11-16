На Фестивале в Москве покажут считавшиеся "неудачными" фильмы Эйзенштейна

В рамках II Московского международного фестиваля архивных фильмов в столичном кинотеатре «Иллюзион» покажут отреставрированный фильм Петра Чардынина «Миражи» и считавшуюся утраченной ленту Альбера Капеллани «Танцовщица Шивы», пишет ТАСС.
Большая часть показов пройдет с пленки, зрители смогут послушать лекции, а также поучаствовать в дискуссиях с киноведами и реставраторами. В рамках мероприятия пройдет цикл киноведа и историка кино Наума Клеймана «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха». В него войдут фильмы Сергея Эйзенштейна, Григория Александрова, Всеволода Пудовкина и других известных режиссеров, которые в свое время зрители назвали неудачными.
Ранее стало известно, что «Холопа» покажут на Днях российского кино в Индии.