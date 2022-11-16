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1 час назад

Эндрю Гарфилд — о съемках «Человека-паука: Нет пути домой»

Чемпионат.com

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в кинотеатрах почти год назад, а недавно Эндрю Гарфилд, сыгравший в ленте свою версию Человека-паука, рассказал журналу GQ детали съёмок ленты. Также актёр поделился своими ощущениями от процесса.

Эндрю Гарфилд — о съемках «Человека-паука: Нет пути домой»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Гарфилда, он воспринимает «Нет пути домой» как короткометражный фильм о Человеке-пауке с его друзьями. Актёр подчеркнул, что в сюжете раскрывалась история Человека-паука в исполнении Тома Холланда, а сам Гарфилд с Тоби Магуайром поддерживали коллегу.

Я воспринимаю «Нет пути домой» как короткометражный фильм о Человеке-пауке с его приятелями. Главная роль была у Тома — это его трилогия. А мы с Тоби были вместе с ним, чтобы оказать поддержку и просто здорово провести время.

Гарфилд отметил, что между ними тремя образовалось настоящее братство. По мнению актёра, их взаимосвязь чувствуется на протяжении всего фильма.

Эндрю Гарфилд сыграл Человека-паука в дилогии «Новый Человек-паук» Марка Уэбба. Также персонаж Гарфилда единственный, кто до сих пор не получил свой третий фильм. В последнее время ходит много слухов, что у Marvel и Sony есть планы на триквел с Гарфилдом.

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