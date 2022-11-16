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32 минуты назад

Студия Disney выпустит триквел «Как стать принцессой» без Энн Хэтэуэй

Слово и Дело

Компания Disney снимет продолжение ленты «Как стать принцессой». Триквел выйдет без участия актрисы Энн Хэтэуэй.

Disney выпустит триквел «Как стать принцессой» без Энн Хэтэуэй
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новая картина станет третьей частью известной серии фильмов, в которых главную героиню играла Хэтэуэй. Однако актриса не подписывала контракт на возвращение в триквел. Она высказалась в поддержку разработки продолжения, особенно с участием в нем Джулии Эндрюс. Последняя выступила экранной бабушкой звезды и королевой государства.

Над сценарием работает Адитья Мукерджи, известная по картинам «Джек Ричер» и «Супергерл». Продюсером выступит Дебра Мартин Чейз, которая участвовала в создании оригинальных фильмов, передает The Hollywood Reporter.

Первая комедия франшизы вышла в 2001 первом году. Создатели не ожидали, что она соберет 165 миллионов долларов в мировом прокате. Кинолента стала прорывом для 19-летней Хэтэуэй.

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