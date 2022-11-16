Disney выпустит триквел «Как стать принцессой» без Энн Хэтэуэй

Новая картина станет третьей частью известной серии фильмов, в которых главную героиню играла Хэтэуэй. Однако актриса не подписывала контракт на возвращение в триквел. Она высказалась в поддержку разработки продолжения, особенно с участием в нем Джулии Эндрюс. Последняя выступила экранной бабушкой звезды и королевой государства.