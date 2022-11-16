Disney выпустит триквел «Как стать принцессой» без Энн Хэтэуэй

Компания Disney снимет продолжение ленты «Как стать принцессой». Триквел выйдет без участия актрисы Энн Хэтэуэй.
Новая картина станет третьей частью известной серии фильмов, в которых главную героиню играла Хэтэуэй. Однако актриса не подписывала контракт на возвращение в триквел. Она высказалась в поддержку разработки продолжения, особенно с участием в нем Джулии Эндрюс. Последняя выступила экранной бабушкой звезды и королевой государства.
Над сценарием работает Адитья Мукерджи, известная по картинам «Джек Ричер» и «Супергерл». Продюсером выступит Дебра Мартин Чейз, которая участвовала в создании оригинальных фильмов, передает The Hollywood Reporter.
Первая комедия франшизы вышла в 2001 первом году. Создатели не ожидали, что она соберет 165 миллионов долларов в мировом прокате. Кинолента стала прорывом для 19-летней Хэтэуэй.