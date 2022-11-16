Опубликован трейлер мелодрамы «Любовник леди Чаттерлей»

Сюжет основан на одноимённом романе Д.Х.Лоуренса. Его публикация в 1928-м году вызвала большой скандал.

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Netflix выпустил первый трейлер своего нового фильма «Любовник леди Чаттерлей». Его поставила француженка Лор де Клермон-Тоннер («Мустанг») с Эммой Корин («Корона») и Джеком O’Коннеллом («Кошка на раскалённой крыше») в главных ролях.

Сюжет строится вокруг леди Констанс Чаттерлей. Она выходит замуж за богатого аристократа, сэра Клиффорда Чаттерлея (Мэттью Дакетт) одновременно с началом в Европе Первой мировой войны. Но счастливая замужняя жизнь Констанс рушится в одночасье, когда муж возвращается с поля боя парализованным ниже пояса из-за полученных травм. «Случайно она встречает и влюбляется в Оливера Меллорса, егеря семейного поместья, и эта секретная связь приводит героиню к чувственному пробуждению», - говорится в официальном синопсисе.

Когда Дэвид Х. Лоуренс опубликовал одноимённый роман в 1928-м году, разгорелся крупный скандал. Произведение называли порнографическим за подробное описание любовных сцен и показ интимной связи между аристократкой и представителем рабочего класса. В Великобритании, на родине автора, роман не публиковали до 1960-го года. Однако со временем страсти улеглись, и «запретного» «Любовника леди Чаттерлей» очень полюбили ставить кинематографисты.