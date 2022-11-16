Пьеса «Проклятое дитя» может стать первой экранизаций новых фильмов о Гарри Поттере

Последняя картина из этой серии вышла на экраны более десяти лет назад.

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Не так давно в компании Warner Bros. заявили о желании продолжить снимать фильмы о Гарри Поттере, которые с успехом шли с 2001 по 2011 годы.

На фоне компапния планирует выйти на переговоры с автором романов об этом персонаже Джоан Роулинг.

Вместе с тем, по словам главы «Уорнеров» Дэвида Заслава, они уже положили глаз на пьесу «Проклятое дитя», которая является продолжением оригинальной серии.

В центре сюжета сын Гарри Поттера Альбус, который спустя девятнадцать лет после «Даров смерти» отправляется в Хогвартс и сталкивается с новой угрозой.