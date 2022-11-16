В Японии сняли аниме-адаптацию "Тома и Джерри"

Всего киностудия выпустила два эпизода. В первой серии мышонок Джерри крадет кусок сыра с праздничного стола, а кот Том пытается его поймать. Во втором эпизоде появляется маленький мышонок Таффи в белом подгузнике, который был и в оригинальном мультсериале. Пока неизвестно, планирует ли Cartoon Network Japan продолжать производство аниме-адаптации «Тома и Джерри».