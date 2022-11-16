6 фильмов, где можно увидеть Калининград

Киношкники давно полюбили Калининградскую область за её атмосферность. Она то выступает в роли Скандинавии, то «притворяется» нормандским курортом, то играет саму себя. «Балтийский бродвей» составил подборку фильмов, где регион стал одной из декораций.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. «Плакать нельзя» 12+, 2022

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Фильм ещё не вышел. Рейтинг ожидания: 97%.

Сюжет. Детектив, драма, триллер — такие жанры можно применить к фильму «Плакать нельзя», который выйдет на экраны в октябре 2022 года. В картине рассказывается история семьи: матери и сына, живущих в Швеции. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, и тот не возвращается. В поисках ребёнка женщина оказывается в тупике: по законам новой ювенальной юстиции её сын является собственностью государства.

Что в кадре. Калининградская область сыграла роль холодной Швеции. «Скандинавские» пейзажи Балтики — широкие пляжи с дюнами, серые воды зимнего моря — сняты в Янтарном. В самом Калининграде Old Brick Pub на улице Гостиной стал шведским пабом. «Плакать нельзя» — картина с весьма широкой географией. Большая часть съёмок проходила в Псковской области и Москве.

2. «Жена керосинщика» 18+, 1988

Оценка 6,9/10 на «Кинопоиске».

О чём фильм. Драма режиссёра Александра Кайдановского рассказывает о двух братьях-близнецах, которые проживают совершенно разные судьбы. Во время операции, где один из них был хирургом, а второй ему ассистировал, из-за врачебной ошибки умер ребёнок. Жизнь братьев резко изменилась. Один стал керосинщиком, другой возглавил горсовет. В мрачный городок приезжает следователь: на председателя горсовета пришёл донос. С первых дней представителю закона приходится сталкиваться со странностями города, где никто не помнит своего детства и юности, а по улицам ходят поющие ангелы, ругающиеся по-немецки.

Что в кадре. Догадались, что за город стал основной декорацией? Конечно же, Калининград, бывший Кёнигсберг. Можно назвать эту ленту советским артхаусом. Фильм вышел крайне нуарным. Мы видим героев у могилы Канта и разрушенного Кафедрального собора. В одной из сцен мелькают «Борющиеся зубры» — скульптура 1911 года, которую в Калининграде все называют «Быками». Основная часть съёмок проходила в Гвардейске, бывшем Тапиау. Виды на замок и улицы, например, Горную, тому доказательство.

3. «Чайки» 12+, 2022

Оценка 7/10 на «Кинопоиске».

О чём фильм. Современный сериал про калининградскую женскую волейбольную команду, который снимали в 2021 году для телеканала «Россия». В главных ролях именитые актеры: Равшана Куркова, Михаил Пореченков и другие. У команды «Чайка» новый тренер Максим Тополь (Пореченков), ставший таковым не по своей воле. Человек с резким характером, нацеленный сделать девушек чемпионками страны. Но у девчонок не только железная воля к победе, но и непростой характер. С ним, а также с личными переживаниями членов команды «Чайка» и придётся столкнуться новому тренеру.

Что в кадре. В сериале представлено множество локаций в Калининграде. Основной стал Дворец спорта «Янтарный», который был открыт в 2009 году. В кадре также можно увидеть Куршскую косу, Зеленоградский променад, аэропорт Храброво.

4. «Цой» 16+, 2020

Оценка 4,9/10 на «Кинопоиске».

О чём фильм. В 2020 году на экраны вышел фильм режиссёра Алексея Учителя «Цой». В главных ролях известные актеры: Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник. В центре сюжета — гибель известного музыканта, солиста группы «Кино» Виктора Цоя. 15 августа 1990 года на раскалённой трассе Слока — Талси «Москвич» Виктора Цоя врезался в автобус. В фильме «Цой» рассказывается история о том, как водителю того самого автобуса поручают довезти гроб с телом музыканта из Юрмалы в Ленинград. Часть съёмок проходила в Калининградской области.

Что в кадре. В начале фильма мы видим Балтийскую косу, а именно Южный мол длиной около 1060 м. Это сооружение было построено в период 1769-1836 годов для защиты от непогоды входа в гавань Пиллау. Мол возводили из огромных валунов, скреплённых между собой железными якорями. Пространство между ними заполнялось песком и цементом. Первую и Вторую мировые войны мол пережил без особенных разрушений. В 2006-2009 годах его реставрировали.

Внимательный зритель заметит в фильме и дороги — они также в большинстве своём калининградские, колоритные, которые сложно спутать с какими-либо другими. «Прусские аллеи» обсаживали с обеих сторон стройными рядами лип, дубов и каштанов. Деревья защищали полотно от солнца и снега и были ориентиром для путников.

5. «Мегрэ и старая дама» 12+, 1974

Оценка 7,3/10 на «Кинопоиске».

О чём фильм. Двухсерийная кинолента 1974 года по произведению французского писателя Жоржа Сименона. В 1970-е истории про сыщика Жюля Мегрэ захватывают умы советских граждан. На экраны выходит первый телеспектакль «Сесиль умерла», а после его успеха снимается продолжение. По сюжету, для расследования убийства служанки мадам Бессон Розы комиссар Мегрэ едет в курортный городок в Нормандии.

Что в кадре. Угадайте, какой город лучше всего подошёл на роль тихого морского курорта? Конечно же, Светлогорск. Идеальное сочетание европейской архитектуры и фактурных даже в чёрно-белом варианте ландшафтов. В кадрах можем видеть, какой была ширина пляжа в Светлогорске 1970-х и что из себя представлял старый променад.

Сцена на вокзале снималась с видом на железнодорожную станцию «Светлогорск-1». Это историческое здание бывшего вокзала Раушен-Орт. Открытие в 1900 году железнодорожного движения по Замландской ветке облегчило путь желающим попасть на курорт. Поездка конным экипажем из Кёнигсберга длилась 7 часов, а поездом всего 1 час. Здание вокзала было типичным для начала XX века: нижняя часть сложена из кирпича и оштукатурена, верхняя — деревянная, с элементами знаменитого «стиля драконов». Имелись зал ожидания, открытые летние веранды, киоск, где продавали сладости для детей. Вокзал на станции «Светлогорск-1» и сейчас хорошо сохранил свой изначальный внешний облик.

6. «В клетке» 18+, 2021 (2-й сезон)

Оценка 6,6/10 на «Кинопоиске».

О чём фильм. Продолжение истории об отце и сыне — бойцах ММА, погрузившихся в криминальный мир Калининграда. Во втором сезоне на экран возвращаются не только старые герои, роли которых исполнили Павел Прилучный, Владимир Епифанцев и Алёна Михайлова, но и появляются новые персонажи.

По сюжету, из-за травмы руки герой Прилучного больше не может выходить на ринг на официальных соревнованиях, но обстоятельства сложатся так, что ему придётся участвовать в подпольных. Параллельно с этим в городе начинается череда убийств. Кто за ними стоит, предстоит выяснить Волчку (Павел Прилучный) и его отцу Доку (Владимир Епифанцев).