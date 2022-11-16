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5 минут назад

В России снимут мультфильм о няне Пушкина

Inc-News

Мультфильм выйдет на экраны зимой 2025-2026 года.

В России снимут мультфильм о няне Пушкина
Фото: Inc-NewsInc-News

Компания 1-2-3 Production готовится к созданию мультфильма об Арине Родионовне — няне Александра Сергеевича Пушкина. 14 ноября проект был представлен в Фонде кино на защите анимационных лент.

Действие мультфильма будет разворачиваться в Лукоморье. Главная героиня ещё молода, она пока не знакома с Пушкиным. В Лукоморье её приводит желание отыскать своего пропавшего сына. В поисках бесстрашной Арине помогают герои сказок её будущего подопечного — Кот учёный, королевич Елисей и лесные жители. Этой компании предстоит объединить силы и побороть злую колдунью.

Хронометраж анимационной ленты составит 90 минут.

Зрителей ожидает и ещё одна — космическая — мультпремьера от "Союзмультфильма".

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