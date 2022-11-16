В России снимут мультфильм о няне Пушкина

Мультфильм выйдет на экраны зимой 2025-2026 года.
Компания 1-2-3 Production готовится к созданию мультфильма об Арине Родионовне — няне Александра Сергеевича Пушкина. 14 ноября проект был представлен в Фонде кино на защите анимационных лент.
Действие мультфильма будет разворачиваться в Лукоморье. Главная героиня ещё молода, она пока не знакома с Пушкиным. В Лукоморье её приводит желание отыскать своего пропавшего сына. В поисках бесстрашной Арине помогают герои сказок её будущего подопечного — Кот учёный, королевич Елисей и лесные жители. Этой компании предстоит объединить силы и побороть злую колдунью.
Хронометраж анимационной ленты составит 90 минут.
Зрителей ожидает и ещё одна — космическая — мультпремьера от "Союзмультфильма".