В России снимут мультфильм о няне Пушкина

Компания 1-2-3 Production готовится к созданию мультфильма об Арине Родионовне — няне Александра Сергеевича Пушкина. 14 ноября проект был представлен в Фонде кино на защите анимационных лент.

Действие мультфильма будет разворачиваться в Лукоморье. Главная героиня ещё молода, она пока не знакома с Пушкиным. В Лукоморье её приводит желание отыскать своего пропавшего сына. В поисках бесстрашной Арине помогают герои сказок её будущего подопечного — Кот учёный, королевич Елисей и лесные жители. Этой компании предстоит объединить силы и побороть злую колдунью.