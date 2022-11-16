Второй сезон сериала «Охотники» с Аль Пачино и Логаном Лерманом станет последним

Второй сезон сериала «Охотники» с Аль Пачино и Логаном Лерманом станет последнимПродюсеры решили завершить сезон. Источник фото: m24Политический сериал «Охотники» не станет долгоиграющим проектом, несмотря на довольно звездный состав.Первый сезон сериала с Аль Пачино и Логаном Лерманом в главных ролях вышел зимой 2020 года и набрал достаточно скромные просмотры и оценки критиков.Тем не менее, агентам по борьбе с бывшими нацистами, пробравшимися в высшие эшелоны власти в середине семидесятых годов прошлого века, дали еще один шанс.Второй сезон снимал режиссер Дэвид Вейл, известный по «Сумеречной зоне». Премьера этой части начнется на стриминг-сервисе Prime Video в середине января 2023 года.Однако анализ будущих достижений проекта показал, что он едва ли станет популярней первого сезоне, который тоже не особо «выстрелил».Поэтому было принято решение, что второй сезон «Охотников» в целом завершит этот проект. Третьей части не будет.