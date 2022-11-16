В российских кинотеатрах покажут фильм-лидер корейского проката

Южнокорейский криминальный боевик Ли Иль Хена «Помнить» выйдет в российский прокат 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили «Газете.Ru» представители кинопрокатной компании «Про:взгляд».
По сюжету главный герой — 80-летний Пхиль Джу. Его семью убили во время колониального правления Японии, однако преступники не были наказаны. Мужчина долгое время вынашивал план мести, однако из-за болезни Альцгеймера его память начала угасать. Герой решил сделать отмщение своим последним воспоминанием. Чтобы не забыть убийц своей семьи, он сделал тату на пальцах с их именами.
Пхиль Джу просил 20-летнего знакомого Ин Гю на одну неделю стать его личным шофером. После этого они отправляются в путь.
В ролях — Ли Сон Мин, Нам Джу Хек, Ким Юль Хо.
«Месть сопровождают яростные, сильные эмоции, поэтому, хоть Пхиль Джу, возможно, и не такой быстрый, я хотел, чтобы зрители почувствовали молниеносность возмездия со скоростью спортивного автомобиля. Один из них мечтает совершить свою месть, а для другого этот спортивный автомобиль становится символом исполнения желаний», — рассказал режиссер фильма.