В российских кинотеатрах покажут фильм-лидер корейского проката

По сюжету главный герой — 80-летний Пхиль Джу. Его семью убили во время колониального правления Японии, однако преступники не были наказаны. Мужчина долгое время вынашивал план мести, однако из-за болезни Альцгеймера его память начала угасать. Герой решил сделать отмщение своим последним воспоминанием. Чтобы не забыть убийц своей семьи, он сделал тату на пальцах с их именами.