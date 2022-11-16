Стоил ли смотреть фильм «Амстердам» с гениальным актерским составом

В середине сентября на большие экраны вышла историческая комедийная драма «Амстердам», снятая режиссером Дэвидом Оуэном Расселлом по его собственному сценарию. Стоит ли проект потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Амстердам" Кадр из фильма "Амстердам"

Нью-Йорк, 1933 год. Врач Берт Берендсен потерял глаз во время Первой мировой и вернулся никому не нужным. Теперь он помогает таким же покалеченным войной ветеранам справляться с болью с помощью экспериментальных лекарств. Однажды его друг и сослуживец Гарольд Вудман предлагает работу: нужно быстро и тайно провести вскрытие их бывшего полководца, который внезапно скончался после приезда из Европы. Дело в том, что дочь военного Лиз не верит в естественность его смерти и считает, что отца отравили.

Видео дня

Ввязавшись в это дело, главные герои даже не представляли, как далеко оно их заведет, и что они снова встретят свою родную душу Валери — медсестру, которую они знают со времен войны. Вместе они начинают распутывать заговор национального масштаба: в нем найдется место и тайным организациям, и ЦРУ с МИ-6.

Кадр из фильма "Амстердам"

В главных ролях «сливки Голливуда»: Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби, Рами Малек, Аня Тейлор-Джой, Тейлор Свифт, Зои Салдана, Роберт Де Ниро и другие. Правда, даже с таким блестящим актерским составом фильм получился на редкость неудачным. «Амстердам» собрал все поверхностные приемы и детали, которые использовали где-то в далеких нулевых: нелинейное повествование, титры с именами героев во время их появления, стоп-кадры с голосом рассказчика и другие.

Лента получила смешанные отзывы от критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 33 % на основе 236 рецензий критиков со средней оценкой в 5,1 балла из 10 возможных. Издание Variety назвало «Амстердам» амбициозным, «красиво снятым», но «перенасыщенным социальной сатирой» и умными идеями, которые плохо реализованы. Питер Брэдшоу из The Guardian оценил фильм на три звезды из пяти, похвалив комедийные элементы и выступления Вашингтона, Робби и Бэйла, но посчитал, что история была «изнурительно дурацкой».