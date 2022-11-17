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1 час назад

Съемки фильма о жизни и экспедициях этнографа Николая Ончукова прошли в Сарапуле

ИА «Сусанин»

В Сарапуле сняли часть документального фильма о жизни и экспедициях Николая Ончукова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

Прошли съемки фильма о жизни и экспедициях этнографа Ончукова
Фото: ИА «Сусанин»ИА «Сусанин»

Николай Ончуков родился в 1872 году в Сарапуле. С 1900 года по 1908 год ученый один из первых исследовал весь Север России. В результате он выпустил три книги — «Печорские былины», «Северные сказки» и «Северные народные драмы», две из которых был отмечены медалями.

Помимо этого Николай Ончуков также являлся одним из основателей Сарапульского музея. С 1909 по 1917 годы он издавал в Сарапуле газету «Прикамская жизнь».

В 2022 году исполнилось 150 лет со дня рождения Николая Ончукова. Московская студия «Кинопроект» при участии Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России текущей осенью начала снимать фильм в жанре этнографического путешествия «В краю печорских былин». Фильм основан на биографии и экспедициях ученого-этнографа, и один из эпизодов был снят на его родине — в Сарапуле.

В съемках поучаствовали специалисты Сарапульского музея-заповедника, которые рассказали интересные факты о жизни Николая Ончукова. Также они показали съемочной группе фондовые предметы, связанные с этнографической и издательской деятельностью исследователя.

На федеральных каналах фильм покажут в 2024 году.

Фильмы,Минкультуры России,
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