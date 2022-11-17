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2 часа назад

Кристен Стюарт снимет первый фильм в качестве режиссера

Inc-News

Кристен Стюарт определилась с литературным материалом для своего режиссерского дебюта. Это «Хронология воды» - мемуары американской пловчихи Лидии Юкнавич, которая в детстве подвергалась моральному и сексуальному насилию.

Кристен Стюарт снимет первый фильм в качестве режиссера
Фото: Inc-NewsInc-News

Сценарий к фильму Стюарт напишет вместе с Энди Минго, Имоджен Путс исполнит главную роль. «В мемуарах Лидии чествуется телесный опыт, причём, радикально», - сообщила Стюарт в заявлении для прессы. «Для меня очень важно выразить этот опыт физически и его импульсное значение … История должна обязательно превратиться в фильм».

Согласно официальному синопсису, кинолента будет «лирическим путешествием героини, которая нашла поддержку в искусстве». Она обретёт голос в сочинительстве, а спасение в плавании. Станет успешным преподавателем, матерью и уникальным современным автором.

Кристен Стюарт получила известность как актриса во время съёмок в популярной молодёжной франшизе «Сумерки». Позже были и другие фильмы, укрепившие её голливудский статус. В прошлом году она была номинирована на «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Спенсер: История принцессы Дианы». Но несмотря на это, она давно мечтала попробовать себя в режиссуре. В 2017-м даже сняла короткометражную картину «Пойдём поплаваем». Теперь же готова выразить своё режиссёрское видение в форме полнометражного художественного фильма.

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