Кристен Стюарт снимет первый фильм в качестве режиссера

Сценарий к фильму Стюарт напишет вместе с Энди Минго, Имоджен Путс исполнит главную роль. «В мемуарах Лидии чествуется телесный опыт, причём, радикально», - сообщила Стюарт в заявлении для прессы. «Для меня очень важно выразить этот опыт физически и его импульсное значение … История должна обязательно превратиться в фильм».

Кристен Стюарт получила известность как актриса во время съёмок в популярной молодёжной франшизе «Сумерки». Позже были и другие фильмы, укрепившие её голливудский статус. В прошлом году она была номинирована на «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Спенсер: История принцессы Дианы». Но несмотря на это, она давно мечтала попробовать себя в режиссуре. В 2017-м даже сняла короткометражную картину «Пойдём поплаваем». Теперь же готова выразить своё режиссёрское видение в форме полнометражного художественного фильма.