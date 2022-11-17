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1 час назад

Фильм "Пальма" открыл первый после пандемии Фестиваль российского кино в Индии

Газета.Ruиещё 1

Первый после пандемии Фестиваль российского кино (Russian Film Festival) открылся в Мумбаи в кинозале Cinepolis, сообщает ТАСС.

Фильм "Пальма" открыл Фестиваль российского кино в Индии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На открытии было около 250 человек - они посетили показ картины режиссера Александра Домогарова – младшего "Пальма".

"Это семейный приключенческий фильм, основанный на реальных событиях. Пальма - это овчарка, фильм рассказывает о дружбе мальчика и собаки", - поделились организаторы мероприятия - компания "Роскино".

В программе также заявлены комедия об исправлении "Холоп" Клима Шипенко, мультфильм "Фиксики против кработов" режиссеров Василия Бедошвили, Олега Ужинова, Ивана Пшонкина, фильмы "Большой" Валерия Тодоровского и "Молодой человек" Александра Фомина.

Уточняется, что все билеты на фестиваль были зарезервированы заранее. Завершится неделя российского кино в Индии 20 ноября.

Фильмы,Большой,Иван Пшонкин,Олег Ужинов,Клим Шипенко,Александр Домогаров,Александр Фомин,Валерий Тодоровский,
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