Фильм "Пальма" открыл Фестиваль российского кино в Индии

Первый после пандемии Фестиваль российского кино (Russian Film Festival) открылся в Мумбаи в кинозале Cinepolis, сообщает ТАСС.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На открытии было около 250 человек - они посетили показ картины режиссера Александра Домогарова – младшего "Пальма".

"Это семейный приключенческий фильм, основанный на реальных событиях. Пальма - это овчарка, фильм рассказывает о дружбе мальчика и собаки", - поделились организаторы мероприятия - компания "Роскино".