Бюджет нового «Форсажа» увеличился до 340 миллионов долларов

Бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов, сообщают The Wrap источники, знакомые с процессом производства фильма.

Фото: Кадриз фильма Кадриз фильма

Этот показатель на 70 процентов больше заявленного бюджета девятой картины, который составлял 200 миллионов. В настоящий момент новый «Форсаж 10» — самая дорогая лента франшизы.