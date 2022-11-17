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30 минут назад

Бюджет нового «Форсажа» увеличился до 340 миллионов долларов

Lenta.ru

Бюджет десятой части франшизы «Форсаж» увеличился до 340 миллионов долларов, сообщают The Wrap источники, знакомые с процессом производства фильма.

Бюджет нового «Форсажа» увеличился до 340 миллионов долларов
Фото: Кадриз фильмаКадриз фильма

Этот показатель на 70 процентов больше заявленного бюджета девятой картины, который составлял 200 миллионов. В настоящий момент новый «Форсаж 10» — самая дорогая лента франшизы.

Как рассказали собеседники издания, растущий бюджет объясняется многими факторами: повышение зарплаты Вина Дизеля и остальных актеров франшизы, общее увеличение производственных затрат, вызванное глобальной инфляцией, средства на тестирование и иные меры, предусмотренные протоколами безопасности COVID-19.

Фильмы,Форсаж,
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