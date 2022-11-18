Новые российские мультфильмы, которые стоит посмотреть

С 17 ноября в кинотеатрах идет "Чинк: хвостатый детектив" — новая картина "Союзмультфильма". По словам создателей, это первый в Европе полнометражный мультик, полностью созданный на игровом движке: для его производства использовали технологии компьютерных игр, специальные системы захвата движения и искусственный интеллект. Мы пообщались с режиссером мультфильма Григорием Вожакиным, а еще собрали подборку ярких и свежих российских мультфильмов — возможно, скоро они станут новой классикой.

Фото: ТАСС ТАСС

"Чинк: хвостатый детектив", 6+

Видео дня

Полнометражный мультфильм про бельчонка-детектива вырос из сериала "Тайны Медовой Долины", но создатели картины говорят, что погрузиться в сказочный мир легко смогут и зрители, не знакомые с телепроектом.

Бельчонок Чинк не расстается с фотоаппаратом и помогает сове Софи расследовать загадочные происшествия в Медовой Долине. Применить все свои навыки ему придется, распутывая историю похищения Золотого улья — уникального артефакта, который оберегает город от несчастий. Накануне праздника он исчезает, и жители обвиняют в пропаже Чинка. Вместе с друзьями юный детектив берется за дело: надо спасти и улей, и свою репутацию.

Отрицательные качества героя становятся основным препятствием на пути, и, чтобы достичь желаемого, бельчонок вынужден бороться в первую очередь с самим собой. "История Чинка — это история взросления. Она рассказывает о важности чувства ответственности. О том, что, если ты допустил ошибку, ее нужно признать и постараться исправить. А для того, чтобы совершать меньше ошибок, нужно наперед подумать о возможных последствиях своих поступков".

"Финник", 6+

Режиссер Денис Чернов много лет работал над созданием знаменитых "Смешариков". В его новом мультфильме зрители знакомятся с еще одним забавным выдуманным существом: зеленый пушистик Финник — домовой. Он озорной и добродушный, но немного вредный. Дом он всегда старается оберегать, а вот жильцов — не очень, поэтому во владениях Финника, кроме него самого, никто не задерживается. Все меняется, когда на пороге появляются Кристина и ее родители. Проделки по выселению не работают, и остается один вариант — подружиться. Так начинаются большие приключения домового и девочки.

Осенью прошел специальный показ "Финника" на Большом фестивале мультфильмов — крупнейшем анимационном смотре в России, куда попадают лучшие мультики со всего мира. В 2023 году ожидается выход второй части.

"Бука. Мое любимое чудище", 6+

Над созданием этого мультфильма тоже работала звездная команда: главных героев озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Тимур Родригез. Выпуском картины занимался продюсер Сергей Сельянов — в его фильмографии, которая насчитывает почти 200 проектов, уживаются и мультсериал "Барбоскины", и анимационные комедии про богатырей студии "Мельница", и драмы Алексея Балабанова.

Мультик "Бука. Мое любимое чудище" можно назвать еще одной интерпретацией вечной, кочующей истории о "красавице и чудовище". На этот раз — с русским колоритом, но не как в сказке Аксакова: вместо Настеньки здесь царевна Варвара, аленького цветочка нет, зато есть робот Степан, а станет ли чудище прекрасным юношей, узнаем вместе в конце. Пока лишь известно, что Бука — самый жуткий разбойник царства, он живет в лесу и берет Варвару в плен, когда та отправляется на поиски принца. Однако своенравная царевна со своими проделками даст фору даже опасному похитителю.

"Кощей. Похититель невест", 6+

Кощей в мультфильме — не обезумевший и злой старик, а вполне симпатичный и (вечно) молодой человек, который уже несколько сотен лет не может найти себе невесту — видимо, образ жизни, мрачный замок в форме черепа и помощники — летучие мыши вызывают у девушек вопросы. Единственная, кто очень хочет с ним быть, — это слепая колдунья Мара, но от нее и от ее плана "жили долго и счастливо в подземном царстве" герой решает бежать. Осуществить побег мешает недалекий и коварный царь Горох: он украл иглу с Кощеевой смертью и в обмен требует привести ему царевну Варвару — сильную и независимую богатыршу, привыкшую в прямом смысле отбиваться от женихов. Кощей похищает ее, и здесь начинается все самое интересное — недаром слоган фильма "Любви все нечисти покорны".

В мультфильме переплетаются мифология и фольклор, среди героев появляются Колобок, Баба-яга, Петрушка, Царевна-лягушка и другие знакомые персонажи, иногда в непривычных амплуа. Кощея озвучил Виктор Добронравов, а Варвару — Елизавета Боярская.

"Три кота и море приключений", 0+

Про насыщенную жизнь трех котов — Коржика, Карамельки и Компота — уже несколько лет выходит мультсериал. Его даже перевели на три десятка языков и показывают в других странах, а в 2018 году проект получил премию "ТЭФИ", став лучшей программой для детей на российском телевидении. У котиков появилось немало поклонников, и теперь хвостатые малыши — звезды полного метра.

Благодаря мультфильму "Три кота и море приключений" вместе с Коржиком, Карамелькой, Компотом и их родителями мы отправляемся в отпуск на курорт. На побережье у главных героев появляется новый друг — краб Крекер. Но игры ребят оказываются под угрозой: в отеле "Морская звезда" собираются провести кулинарный фестиваль, где главным блюдом будут крабы. Котята начинают операцию по спасению Крекера.

"Ганзель, Гретель и агентство магии", 6+

Созданием мультфильма по мотивам сказок братьев Гримм занималась воронежская студия Wizart Animation. После выхода в 2021 году картина оказалась в топе платформы Netflix, заняв первое место по просмотрам в США и в нескольких европейских странах. Фильм понравился и критикам — они отмечали отличную анимацию и удачное развитие персонажей.

Король, оказавшись под воздействием темной магии, загадочно исчезает. Разобраться с этим преступлением поручают Гретель — одной из лучших сотрудниц Агентства магической безопасности. Но справиться с таким крупным делом в одиночку нелегко, поэтому начальство отправляет ей на помощь брата, далеко не любимого, ведь Ганзель — известный фокусник-мошенник, который только омрачает репутацию сестры. Но, может, его ловкость и любовь к проделкам пригодятся и помогут обыграть похитителей короля? Вместе Ганзелю и Гретель предстоит пройти полный тайн и волшебства путь, а еще вернуться в детство, чтобы вспомнить важное и не только.

"Просто о важном. Про Миру и Гошу", 0+

Единственный мультсериал в нашей подборке, но настолько актуальный, рейтинговый и не похожий на другие, что его превращение в полный метр — лишь вопрос времени, как мы думаем. Продюсер и сценарист мультика Наталья Ремиш еще и детская писательница, так что приключения героев выходят не только на экране, но и на бумаге.