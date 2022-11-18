Новые российские мультфильмы, которые стоит посмотреть

С 17 ноября в кинотеатрах идет "Чинк: хвостатый детектив" — новая картина "Союзмультфильма". По словам создателей, это первый в Европе полнометражный мультик, полностью созданный на игровом движке: для его производства использовали технологии компьютерных игр, специальные системы захвата движения и искусственный интеллект. Мы пообщались с режиссером мультфильма Григорием Вожакиным, а еще собрали подборку ярких и свежих российских мультфильмов — возможно, скоро они станут новой классикой.
Полнометражный мультфильм про бельчонка-детектива вырос из сериала "Тайны Медовой Долины", но создатели картины говорят, что погрузиться в сказочный мир легко смогут и зрители, не знакомые с телепроектом.
Бельчонок Чинк не расстается с фотоаппаратом и помогает сове Софи расследовать загадочные происшествия в Медовой Долине. Применить все свои навыки ему придется, распутывая историю похищения Золотого улья — уникального артефакта, который оберегает город от несчастий. Накануне праздника он исчезает, и жители обвиняют в пропаже Чинка. Вместе с друзьями юный детектив берется за дело: надо спасти и улей, и свою репутацию.
Отрицательные качества героя становятся основным препятствием на пути, и, чтобы достичь желаемого, бельчонок вынужден бороться в первую очередь с самим собой. "История Чинка — это история взросления. Она рассказывает о важности чувства ответственности. О том, что, если ты допустил ошибку, ее нужно признать и постараться исправить. А для того, чтобы совершать меньше ошибок, нужно наперед подумать о возможных последствиях своих поступков".
Режиссер Денис Чернов много лет работал над созданием знаменитых "Смешариков". В его новом мультфильме зрители знакомятся с еще одним забавным выдуманным существом: зеленый пушистик Финник — домовой. Он озорной и добродушный, но немного вредный. Дом он всегда старается оберегать, а вот жильцов — не очень, поэтому во владениях Финника, кроме него самого, никто не задерживается. Все меняется, когда на пороге появляются Кристина и ее родители. Проделки по выселению не работают, и остается один вариант — подружиться. Так начинаются большие приключения домового и девочки.
Осенью прошел специальный показ "Финника" на Большом фестивале мультфильмов — крупнейшем анимационном смотре в России, куда попадают лучшие мультики со всего мира. В 2023 году ожидается выход второй части.
Над созданием этого мультфильма тоже работала звездная команда: главных героев озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Тимур Родригез. Выпуском картины занимался продюсер Сергей Сельянов — в его фильмографии, которая насчитывает почти 200 проектов, уживаются и мультсериал "Барбоскины", и анимационные комедии про богатырей студии "Мельница", и драмы Алексея Балабанова.
Мультик "Бука. Мое любимое чудище" можно назвать еще одной интерпретацией вечной, кочующей истории о "красавице и чудовище". На этот раз — с русским колоритом, но не как в сказке Аксакова: вместо Настеньки здесь царевна Варвара, аленького цветочка нет, зато есть робот Степан, а станет ли чудище прекрасным юношей, узнаем вместе в конце. Пока лишь известно, что Бука — самый жуткий разбойник царства, он живет в лесу и берет Варвару в плен, когда та отправляется на поиски принца. Однако своенравная царевна со своими проделками даст фору даже опасному похитителю.
Кощей в мультфильме — не обезумевший и злой старик, а вполне симпатичный и (вечно) молодой человек, который уже несколько сотен лет не может найти себе невесту — видимо, образ жизни, мрачный замок в форме черепа и помощники — летучие мыши вызывают у девушек вопросы. Единственная, кто очень хочет с ним быть, — это слепая колдунья Мара, но от нее и от ее плана "жили долго и счастливо в подземном царстве" герой решает бежать. Осуществить побег мешает недалекий и коварный царь Горох: он украл иглу с Кощеевой смертью и в обмен требует привести ему царевну Варвару — сильную и независимую богатыршу, привыкшую в прямом смысле отбиваться от женихов. Кощей похищает ее, и здесь начинается все самое интересное — недаром слоган фильма "Любви все нечисти покорны".
В мультфильме переплетаются мифология и фольклор, среди героев появляются Колобок, Баба-яга, Петрушка, Царевна-лягушка и другие знакомые персонажи, иногда в непривычных амплуа. Кощея озвучил Виктор Добронравов, а Варвару — Елизавета Боярская.
Про насыщенную жизнь трех котов — Коржика, Карамельки и Компота — уже несколько лет выходит мультсериал. Его даже перевели на три десятка языков и показывают в других странах, а в 2018 году проект получил премию "ТЭФИ", став лучшей программой для детей на российском телевидении. У котиков появилось немало поклонников, и теперь хвостатые малыши — звезды полного метра.
Благодаря мультфильму "Три кота и море приключений" вместе с Коржиком, Карамелькой, Компотом и их родителями мы отправляемся в отпуск на курорт. На побережье у главных героев появляется новый друг — краб Крекер. Но игры ребят оказываются под угрозой: в отеле "Морская звезда" собираются провести кулинарный фестиваль, где главным блюдом будут крабы. Котята начинают операцию по спасению Крекера.
Созданием мультфильма по мотивам сказок братьев Гримм занималась воронежская студия Wizart Animation. После выхода в 2021 году картина оказалась в топе платформы Netflix, заняв первое место по просмотрам в США и в нескольких европейских странах. Фильм понравился и критикам — они отмечали отличную анимацию и удачное развитие персонажей.
Король, оказавшись под воздействием темной магии, загадочно исчезает. Разобраться с этим преступлением поручают Гретель — одной из лучших сотрудниц Агентства магической безопасности. Но справиться с таким крупным делом в одиночку нелегко, поэтому начальство отправляет ей на помощь брата, далеко не любимого, ведь Ганзель — известный фокусник-мошенник, который только омрачает репутацию сестры. Но, может, его ловкость и любовь к проделкам пригодятся и помогут обыграть похитителей короля? Вместе Ганзелю и Гретель предстоит пройти полный тайн и волшебства путь, а еще вернуться в детство, чтобы вспомнить важное и не только.
Единственный мультсериал в нашей подборке, но настолько актуальный, рейтинговый и не похожий на другие, что его превращение в полный метр — лишь вопрос времени, как мы думаем. Продюсер и сценарист мультика Наталья Ремиш еще и детская писательница, так что приключения героев выходят не только на экране, но и на бумаге.
Малышка Мира и ее брат Гоша постоянно попадают в непростые ситуации, родители каждый раз помогают ребятам разобраться с ними, а заодно формируют систему ценностей, теплые отношения и развивают в ребятах человечность. Этот мультик не только развлечет детей, но и поможет взрослым объяснить ребенку непростые вещи. Например, что такое толерантность, как справляться с буллингом, как оставаться собой, почему все люди равны, плакать — нормально и для девочек, и для мальчиков, а смеяться над неудачей других не стоит никому. Во всех сериях авторы затрагивают серьезные и важные темы, но вплетают их в сюжет без назиданий, увлекательно и весело.