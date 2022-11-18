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2 часа назад

Перезапуском боевика «Побег из Нью-Йорка» 1981 года займутся режиссёры нового «Крика»

Чемпионат.com

Издание Deadline сообщило, что перезапуском боевика «Побег из Нью-Йорка» 1981 года займутся режиссёры пятой части «Крика» и триллера «Я иду искать». За создание ленты будет отвечать студия Radio Silence во главе с режиссёрами Мэттью Беттинелли и Тайлером Джиллеттом.

Перезапуском «Побега из Нью-Йорка» 1981 года займутся режиссеры нового «Крика»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главную роль в ленте сыграл Курт Рассел, а снял фильм Джон Карпентер, известный по франшизе «Хэллоуин». Исполнительным продюсером станет сам Карпентер. Вернётся ли Курт Рассел к главной роли, неизвестно. Вероятно, с актёром это пока не обсуждали.

Сюжет оригинальной картины разворачивался в 1997 году во время Третьей мировой войны. В фильме показали остров Манхэттен как большую тюрьму строгого режима. Главным героем выступал Змей Плискин, который должен был освободить захваченного президента США из плена.

У перезапуска пока что нет даже примерной даты выхода.

Фильмы,Крик,Хэллоуин,Тайлер Джиллетт,Джон Карпентер,Курт Рассел,
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