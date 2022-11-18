Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Индийский режиссер "Танцора диско"  заявил о готовности снять фильм с российскими актерами

Газета.Ruиещё 2

Индийский кинорежиссер Баббар Субхаш, известный по работе над фильмом "Танцор диско", заявил о готовности снять новый музыкальный фильм с участием российских актеров. Его слова цитирует ТАСС.

Режиссер "Танцора диско" готов снять фильм с актерами из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все должно быть в современном стиле, ведь тот фильм ["Танцор диско"] снимался 40 лет назад. Но новый фильм также должен быть очень танцевальным и очень музыкальным", - поделился режиссер.

По мнению Субхаша, главный герой не обязан быть красавчиком, но должен быть хорошим танцором. Как объяснил постановщик, в новом проекте стоит использовать современную музыку.

"Нам придется, например, привнести рэп. Чтобы зритель увидел что-то новое", - рассказал он.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители