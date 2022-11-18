Режиссер "Танцора диско" готов снять фильм с актерами из России

Индийский кинорежиссер Баббар Субхаш, известный по работе над фильмом "Танцор диско", заявил о готовности снять новый музыкальный фильм с участием российских актеров. Его слова цитирует ТАСС.
"Все должно быть в современном стиле, ведь тот фильм ["Танцор диско"] снимался 40 лет назад. Но новый фильм также должен быть очень танцевальным и очень музыкальным", - поделился режиссер.
По мнению Субхаша, главный герой не обязан быть красавчиком, но должен быть хорошим танцором. Как объяснил постановщик, в новом проекте стоит использовать современную музыку.
"Нам придется, например, привнести рэп. Чтобы зритель увидел что-то новое", - рассказал он.