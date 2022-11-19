Бюджет фильма «Форсаж 10» составил 340 миллионов долларов

На днях в сети появилась информация о бюджете десятой части фильма «Форсаж». Как сообщает издание The Warp со ссылкой на анонимные источники, бюджет фильма составил 340 миллионов долларов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Новый эпизод на 70% дороже остальных франшизных частей «Форсажа».

Причина такого дорого бюджета кроется в нескольких факторах: высокий гонорар Вина Дизеля и других актёров, которые принимают участие в картине.