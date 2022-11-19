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10 часов назад

Бюджет фильма «Форсаж 10» составил 340 миллионов долларов

runews24.ruиещё 1

На днях в сети появилась информация о бюджете десятой части фильма «Форсаж». Как сообщает издание The Warp со ссылкой на анонимные источники, бюджет фильма составил 340 миллионов долларов.

Бюджет фильма «Форсаж 10» составил 340 миллионов долларов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Новый эпизод на 70% дороже остальных франшизных частей «Форсажа».

Причина такого дорого бюджета кроется в нескольких факторах: высокий гонорар Вина Дизеля и других актёров, которые принимают участие в картине.

Увеличение производственных затрат, включая оплату электроэнергии во время съёмок, глобальная инфляция и расходы на коронавирусные тесты для всей съемочной группы.

Фильмы,Форсаж,
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