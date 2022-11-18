Ченнинг Татум сыграет альтернативного Джеймса Бонда

Фильм называют новым взглядом на образ знаменитого шпиона.
Режиссер «Дэдпула 2» и «Быстрее пули» Дэвид Литч анонсировал новый проект под названием «Красная рубашка».
Сюжет фильма пока держится в секрете, но известно, что это будет шпионский триллер в стиле «бондианы», но с новым взглядом на главного героя.
Пытаться изобразить альтернативного Джеймса Бонда будет исполнитель главной роли Ченнинг Татум, известный по «Шагу вперед» и «Затерянному городу».
Кстати, пока идет подготовка к примерке «Красной рубашки», наверняка успеет выйти на экраны новым фильм с участием Татума «Супер Майк: Последний танец». Премьера назначена на 10 февраля 2023 года.