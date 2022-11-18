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1 час назад

Ченнинг Татум сыграет альтернативного Джеймса Бонда в новом триллере Дэвида Литча

Inc-News

Фильм называют новым взглядом на образ знаменитого шпиона.

Ченнинг Татум сыграет альтернативного Джеймса Бонда
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссер «Дэдпула 2» и «Быстрее пули» Дэвид Литч анонсировал новый проект под названием «Красная рубашка».

Сюжет фильма пока держится в секрете, но известно, что это будет шпионский триллер в стиле «бондианы», но с новым взглядом на главного героя.

Пытаться изобразить альтернативного Джеймса Бонда будет исполнитель главной роли Ченнинг Татум, известный по «Шагу вперед» и «Затерянному городу».

Кстати, пока идет подготовка к примерке «Красной рубашки», наверняка успеет выйти на экраны новым фильм с участием Татума «Супер Майк: Последний танец». Премьера назначена на 10 февраля 2023 года.

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