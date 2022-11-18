Александр Адабашьян: «Кино – это этажерка»

20 ноября в рамках проекта «Кино в театре» в Курском областном драматическом театре имени А.С. Пушкина состоится показ комедийной драмы «Родители строгого режима». Фильм рассказывает о том, как пожилые родители, которым стыдно смотреть в глаза людям, запирают дома на перевоспитание своего взрослого сына – мэра города, коррупционера и взяточника.

Фото: Курская правда Курская правда

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Роли родителей достались легендам советского и российского кино – Алисе Фрейндлих и Александру Адабашьяну.

Александр Артёмович – фигура легендарная. Он – сценарист большинства ранних фильмов Никиты Михалкова. Работает также как художник-постановщик, актёр и режиссёр. Накануне редактор Курского кинофонда Оксана Саницкая взяла у него интервью.

Об исцелении курской водой и идее снимать по Гайдару

– Александр Артёмович, в 2017 году в День российского кино вы представляли в Курске картину «Жили-были мы», над которой работали как соавтор сценария и художник-постановщик. Чем вам запомнилась эта поездка?

– В таких визитах можно только поверхностно судить о городе. Хотелось бы вернуться, но уже без официоза, походить по улицам, познакомиться с людьми… Тогда сложилось впечатление, что в Курске кино занимается бодрая команда энтузиастов. Вместе мы думали, как улучшить прокат российских картин, проехали по муниципальным кинотеатрам. Я успел побывать в фатежском кинотеатре «Комета», расположенном в купеческом здании XIX века. Меня встречали в стилизованных под старину нарядах и с самоваром. Яркое впечатление оставила усадьба Фета, откуда я увёз воду из источника, исцеляющую глазные болезни. А у меня как раз были воспалены глаза. И вот что удивительно, лекарства не помогли, а вода помогла. Этого я объяснить не могу. Позже по моей просьбе мне передавали воду из фетовской усадьбы в Москву ещё несколько раз.

Кадр из фильма «Родители строгого режима»

– Представленную в Курске картину сняла режиссёр Анна Чернакова. С Чернаковой вы работали в творческом тандеме над несколькими детскими фильмами, среди которых «Собачий рай», «Катя-Катя» и недавно показанная нами в киноклубе при библиотеке имени Николая Асеева комедия «Про Лёлю и Миньку» по знаменитым детским рассказам Михаила Зощенко. Появлялась информация, что вы планируете приступить к работе над лентой по повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». В советское время это произведение уже дважды экранизировалось в 1955 и 1976 годах. Чем должна отличаться ваша новая работа от предыдущих? Нет ли идеи вернуться к первоначальному замыслу автора, где отец главного героя Серёжи Щербачова, по воспоминаниям биографа Гайдара Бориса Камова, должен был быть не растратчиком, а жертвой доноса?

– Об этом варианте повести я даже не знал. По сути есть идея снять детектив глазами ребёнка и сохранить гайдаровский юмор. В экранизации 1976 года он совершенно исчез. Другая экранизация, благодаря актёру Виктору Хохрякову, блестяще исполнившему роль шпиона «дяди Васи», и режиссёру Виктору Эйсымонту, всё-таки ближе к оригиналу. Будем придерживаться его и мы в нашей картине, которую планируем снять более современно, выведя характеры более остро. Исторический период, конечно, сохраним – советское время, недавно прошедшая Гражданская война. Персонажи у писателя потрясающие – дядя, который изображает из себя героя, старый бандит Яков… Если кто-то не читал эту повесть, очень советую познакомиться. Для себя мы сформулировали, что детское кино – это этажерка, когда каждый снимает с той полочки, до которой дотягивается. Совсем маленькие берут с первых этажей самый простой наивный сюжет. Чем больше этажей и чем их больше можно понять, тем лучше картина. Вся гайдаровская литература такая и есть. Как сформулировал сам автор: «Были такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле, они готовили краснозвёздную крепкую гвардию». Если бы не эта детская литература, по-другому могла бы и война сложиться. Во всяком случае, массовых выездов на велосипедах в Грузию в то время быть не могло. «Значит, нужные книги ты в детстве читал!» – как сказал Высоцкий.

«Вся роль у Фрейндлих переписана от руки»

– Как актёр вы сыграли более 60 эпизодических ролей. И вас до сих пор узнают по фразе «Овсянка, сэр» в «Собаке Баскервилей» и роли Берлиоза в телесериале «Мастер и Маргарита». Хотя вы давно реализовались как сценарист и художник-постановщик культовых картин, мечтали ли вы о главной роли в кино?

– Никогда не мечтал о главной роли, отчасти это минус, человек я не амбициозный. Но когда партнёршей должна быть Алиса Бруновна Фрейндлих, что тут думать… Конечно, я знал, что картину снимает её внук – режиссёр Никита Владимиров, который уже продюсировал трагикомедию с участием знаменитой бабушки «Карп отмороженный». На фестивалях мы встречались. Работать с ней – большое удовольствие. Как и со всеми штучными людьми, с которыми приходилось сталкиваться, и которых всё меньше и меньше – Алексеем Петренко, Людмилой Гурченко, Павлом Кадочниковым и Юрием Богатырёвым, как ни странно. Хотя он другого поколения, но из теста того же был сделан – актёрства классического. Чем мощнее то, что есть у человека, тем меньше желания кем-то казаться. С теми, кому не надо казаться, а кто уже есть, значительно проще. Никто из вышеперечисленных артистов «звезду» никогда не «включал». В том числе и Алиса Бруновна. Чрезвычайно замечательный партнёр. Её роль была вся переписана в тетрадку от руки с пометочками. Никогда не делает замечания партнёру. Если что-то подсказывает, то мягенько. Советы режиссёру тоже даёт шёпотом. В форме предложения – а что, если так сделать? Ни на чём не настаивает. Со всеми «нижними чинами» на площадке, что тоже очень существенно, вежлива. Отдельной привилегией для меня было проживать в гостинице практически напротив её дома в Петербурге. А поскольку почти все сцены у нас были в районе, на съёмку ездили на одной машине. Примерно по часу общения в дороге туда и обратно было моим личным бонусом. Дом родителей снимали на арендованной даче в посёлке Комарово. Помните, Игорь Скляр пел: «На недельку до второго я уеду в Комарово»? Вот – это оно. Городок снимали на окраине Петербурга, сцены, где родители запирают и содержат сына в клетке, – в павильоне.

– В последнее время тема запоздалого воспитания взрослых детей часто всплывает в кинематографе. Вслед за Климом Шипенко с его комедией «Холоп» драму «На Луне» с похожим сюжетом снял Егор Кончаловский. Она шла в прокате по муниципальной киносети Курской области. Насколько тема молодых беспредельщиков актуальна в вашем окружении?

– Во все времена так было. Но сейчас этого стало значительно больше. Социальное расслоение стало заметней, ярче и «узаконенней», если так можно сказать. Даже в нынешней ситуации золотая молодёжь продолжает жить своей жизнью, безнаказанно устраивая гонки на дорогих автомобилях и ДТП. Но в моём окружении таких знакомых нет.

Кадр из фильма «Родители строгого режима»

– По вине вашего экранного сына в выдуманном городке Нижнеславске на улицах нет дорог, а в больницах – лекарства и медоборудования. Вам знакома такая история?

– С дорогами, конечно, все сталкиваются. Куда в России без этого? Известные две проблемы, тесно связанные между собой, – дураки и дороги. Они её строят и на этом строительстве воруют. С лекарствами получше стало. Был период, когда необходимые мне препараты от давления и для сердца было сложно достать. И в период пандемии приходилось сталкиваться с дефицитом, когда люди в панике закупались впрок.

Сделал супруге предложение за один день

– Ваш герой Валентин Александрович спит в пижаме своей жены из соображений «не выбрасывать же». Они оба носят цветастые вязаные шапочки и шарфы, а очки вашего героя – трансформеры со сломанными на переносице дужками. Какие детали вы привнесли в свой образ?

– Пижама – это случайность. Купили на женскую сторону по ошибке. Сначала была идея менять, но мы придумали, что в целях экономии я сплю в её костюме. Поняли, что это вполне в характере героини: она ведь хозяйка в доме, а папа – подкаблучник, о чём сын и говорит в конце, когда они ссорятся капитально. Засыпая, смешно передают друг другу таблетки и капли – такова жизнь пожилых людей. Что касается очков – они не сломаны, в одно время были модны оправы с магнитами, которые так раскладывались. У меня даже одни валяются такие. Очень неудобные – из-за маленькой площади соприкосновения магнитов разваливаются при малейшем движении.

– Финал у фильма двоякий – его можно расценить как трагический, а можно как открытый. Будет продолжение?

– Нет. Я думаю, там всё понятно. Больница ведь разгромлена, деньги украдены, лекарств нет. У матери обширный инфаркт, главврач говорит, что до города не довезём. И дорога, по которой они её везли, в ужасном состоянии. Всё прочно сколочено: это следы деятельности сына. Но когда это касалось других, фиг с ними – кого-то не довезли, кого-то не вылечили. Бог дал, Бог взял. А когда это коснулось твоей мамы, к смерти которой ты сам приложил руку… Это и есть преступление и наказание.

– С Алисой Бруновной вы сыграли крепкую семейную пару, которая вместе всю жизнь. А своей супруге, художнице Екатерине Шадриной, вы сделали предложение за один день. Как почувствовали, что именно эта женщина вам нужна?

– Наитие было такое. Ничего рационального не могу сказать. Первое время сами всё удивлялись, как это случилось. Но вот живём уже 40 с лишним лет. Двое детей, семь внуков. Договорённость была с самого начала, что никогда не разведёмся.

– Какой вы папа и дедушка?

– Дедушка лучше, чем папа. Это исключительно десертные отношения. Сейчас ведь значительно чаще бываю дома, чем раньше. Реже перемещаюсь. К однодневной поездке в Казань готовлюсь как к перелёту в Австралию. О поездке за границу даже подумать страшно.

Изобрели вечный двигатель с Антоном Табаковым

– Правда ли, что на своей даче вы устроили настоящую дачную жизнь для своих внуков, такую, как в книжке Гайдара про Тимура и его команду?

– Когда мы эту дачу в окрестностях подмосковного города Королёва купили много-много лет назад, посёлок действительно был похож на тимуровский. Заборы со штакетником полупрозрачным, набитые вертикалями дощечки, через которые просматривались красивые газоны и клумбы. Сейчас они сменились трёхметровыми заборами с лающими за ними собаками, камерами и колючей проволокой. Идёшь по посёлку как по металлическому лабиринту.

– Как профессиональный художник от работы в кино вы отвлекаетесь дизайном интерьеров. Например, оформляли рестораны Антона Табакова. Как работалось с сыном великого артиста и любите ли вы ходить в рестораны?

– Хожу очень редко. С возрастом не люблю компаний и тусовок. Антона знаю с самого его детства, ведь с Олегом мы были знакомы с очень давних времён. Работать было легко. Тогдашняя жена Антона Настя Чухрай – очень энергичная девица с хорошим вкусом. Мы с ней вместе ресторан «Обломов» делали. Я придумывал только концептуальные вещи. На первом этаже был китайский ресторан, когда освободился второй этаж, в него можно попасть только по лестнице через первый. Обыграли, что весь дом принадлежал Обломову, но, когда с деньгами стало хуже, он сдал первый этаж, затем пришлось сдать и второй, где располагалась квартира. Даже планировку не поменяли. Там была гостиная, кухня, спальня, переоборудованная под кабинет – остались следы от каждой из комнат. В итальянском ресторане под потолком подвесили огромный вечный двигатель по эскизам Леонардо – 8 метров в длину и 4 в высоту. Металлический каркас был обшит деревом. Дамы искренне верили, что он как вечный двигатель и работает. С придыханием спрашивали – а по ночам вы его выключаете? Им отвечали: «Вы что? Ни в коем случае, нельзя!». Внутри, конечно, был спрятан электрический мотор. Когда Антон бросил этот бизнес, кто-то купил его себе на дачу.

– 12 лет назад после операции из-за разрыва аорты вы обещали бросить курить и начать вести здоровый образ жизни. Получается?

– Нет, равно как и у хирурга Юрия Белова, который меня оперировал и на это дело сподвигал. Два года он мучился. Обклеивал себя пластырями, жевал антиникотиновые жвачки, сам себя уговаривал. Ежегодно в день моего чудесного спасения мы встречаемся вместе с ним и Лёней Ярмольником, благодаря которому во многом я и остался жив. Когда мы с Лёней выходили курить, доктор кричал нам вслед: «Сумасшедшие, что вы делаете!». Теперь выходит вместе с нами. Он уже академик, директор центра хирургии. Общаемся до сих пор с большим удовольствием. Замечательный дядька!

СПРАВКА «КП»:

Александр Адабашьян родился в Москве в 1945 году. Его мама была преподавателем немецкого языка, отец работал начальником главного комитета в Министерстве монтажно-строительных работ.

В 1962 году он поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище. В 1971 году окончил факультет художественной обработки металлов.

В 1970 году во время летней практики работал декоратором на съёмках дипломной работы своего друга Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». В качестве художника-постановщика вместе с Алексеем Родионовым принял участие в съёмках режиссёрского дебюта Сергея Никоненко – короткометражного фильма «Петрухина фамилия».

Александр Адабашьян сыграл более шестидесяти эпизодических ролей в кино. В 1990 году дебютировал в качестве режиссёра, сняв французский фильм «Мадо, до востребования», включённый на Каннском фестивале в программу «Перспективы французского кино» и получивший в ней главный приз.

В 2002 году Адабашьян экранизировал роман Бориса Акунина «Азазель». На конечной стадии съёмок возникли разногласия с продюсерами Первого канала, режиссёр не смог отстоять собственную концепцию фильма и снял свою фамилию из титров.

В играх «Форт Боярд» 2004 года играл роль звездочёта Фура.