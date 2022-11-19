Бюджет «Форсажа 10» превысил треть миллиарда долларов

Производственный бюджет десятой части культовой франшизы “Форсаж” достиг 340 млн долларов. Соответствующей информацией поделились источники в кинокомпании Universal, которая финансирует проект и отвечает за его прокат.

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Это на 70% больше, нежели заявленный бюджет в 200 млн долларов фильма “Форсаж 9”, который вышел в прошлом году, и, несомненно, это будет самый дорогой фильм серии, которая заработала в совокупности 6,6 млрд долларов по всему миру.

Настолько сильно выросший бюджет возможно обусловлен целым рядом причин, среди которых резкое повышение гонораров звезд франшизы, общий рост производственных затрат, которые вызваны глобальной инфляцией и требованиями протоколов медицинской безопасности в период коронавирусной пандемии.