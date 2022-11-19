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1 час назад

Бюджет «Форсажа 10» превысил треть миллиарда долларов

FBM.ruиещё 2

Производственный бюджет десятой части культовой франшизы “Форсаж” достиг 340 млн долларов. Соответствующей информацией поделились источники в кинокомпании Universal, которая финансирует проект и отвечает за его прокат.

Бюджет «Форсажа 10» превысил треть миллиарда долларов
Фото: FBM.ruFBM.ru

Это на 70% больше, нежели заявленный бюджет в 200 млн долларов фильма “Форсаж 9”, который вышел в прошлом году, и, несомненно, это будет самый дорогой фильм серии, которая заработала в совокупности 6,6 млрд долларов по всему миру.

Настолько сильно выросший бюджет возможно обусловлен целым рядом причин, среди которых резкое повышение гонораров звезд франшизы, общий рост производственных затрат, которые вызваны глобальной инфляцией и требованиями протоколов медицинской безопасности в период коронавирусной пандемии.

Напомним, что перечень самых дорогих фильмов на данный момент возглавляют “Пираты Карибского моря 4: На странных берегах” 2011 года (379 млн долларов), за ними следуют “Мстители 2: Эра Альтрона” от Marvel Studios (365 млн долларов), потом идут “Мстители 4: Финал” (356 млн долларов). Таким образом, десятый “Форсаж” уже занимает четвертое место в данном рейтинге, однако вполне возможно, что уже вскоре фильм сумеет войти и в тройку абсолютных лидеров.

Фильмы,Пираты Карибского моря 4: На странных берегах,Форсаж,
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