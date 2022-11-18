4 вырезанные сцены "Гарри Поттера", которые могли изменить сюжет

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере являются одними из самых любимых у многих поколений. Однако в картинах не были показаны несколько моментов, которые могли бы так или иначе повлиять на сюжет. О них и пойдет речь в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня" Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"

Отношения Петуньи и Гарри

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В первой части фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" зрители наблюдали прощание семейства Дурслей с Гарри Поттером. Однако оно прошло далеко не так холодно, как это было показано. В удаленной сцене Поттер говорит своей тете Петунье, что им необходимо покинуть дом, поскольку Волдеморт может их найти. И тогда Петунья говорит:

"Я прекрасно знаю, на что они способны. Не только ты потерял мать той ночью в Годриковой Впадине. Я потеряла сестру".

Это, наверное, единственный момент, где можно было бы почувствовать ее любовь к младшей сестре.

Прощание Дадли с Гарри

В описанной выше сцене также было вырезано прощание Дадли с Гарри. Когда семейство Дурслей садится в машину, Дадли оборачивается и спрашивает, почему Поттер не едет с ними.

В сцене можно заметить, что на мгновенье у кузена появилась тень переживания за Гарри. И тогда Поттер отвечает, что он лишь будет занимать место, как всегда говорил дядя Вернон. После этого Дадли подходит к Гарри и протягивает ему руку, чтобы пожать и попрощаться. А затем говорит, что Поттер все это время не зря занимал место.

Помощь Драко Малфоя

В финале битвы за Хогвартс, когда все увидели, что Гарри Поттер жив, Драко показал себя в удаленной сцене с той стороны, с который никто не ожидал. Малфой выбежал вперед с криком "Поттер!" и кинул ему волшебную палочку. Гарри, в свою очередь, поймал ее и запустил заклинание.

Сын Римуса и Тонкс

Все помнят, что пара Римуса и Тонкс погибла в финальной битве. В вырезанной сцене мы могли бы увидеть их прощание. Римус просил Тонкс остаться дома, однако она все равно пришла, чтобы сразиться с ним плечом к плечу. Также благодаря этой сцене можно узнать, что у пары есть сын Тедди.