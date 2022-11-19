Малоизвестные фильмы Леонида Гайдая

Фото: Кадр из фильма «Частный детектив, или Операция «Кооперация» Кадр из фильма «Частный детектив, или Операция «Кооперация»

"Трижды воскресший", 1960 год

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Киноповесть по пьесе Александра Галича «Пароход зовут „Орлёнок“». Сюжет фильма рассказывает о буксирном пароходе "Орленок", который стоял на якоре в небольшом приволжском городе. В 1919 году комсомольцы отправлялись на нем бить белых, а в дни Отечественной войны "Орленок" перевозил детей и раненых бойцов из города-героя Сталинграда. А теперь пионеры и комсомольцы города, узнав славную историю «Орлёнка», отреставрировали пароход и отправились на нём в путешествие по Волге.

"Инкогнито из Петербурга", 1977 год

Экранизация комедии Гоголя «Ревизор». В уездном городке Российской империи разлетается необычная новость: в город едет ревизор. Испуганные до полусмерти градоначальники ожидают его со дня на день. И вот городничему неожиданно докладывают, что в местной гостинице поселился подозрительный молодой человек, который может оказаться ревизором. С этого и начинается чиновничья чехарда, в ходе которой важные персоны "раздувают из мухи слона".

"По улицам комод водили", 1979 год

Киноальманах, состоящий из 9 шутливых историй, снятый режиссерами Марком Генином и Николаем Ковальским. Леонид Гайдай выступил в качества художественного руководителя киноальманаха. Каждая история фильма наполнена иронией и юмором к людям и окружающей жизни. Например, одна из серий рассказывает о пассажире пригородного поезда, который размечтался о встречах с девушкой, а она под напором его взгляда решает уступить мужчине место.

"За спичками", 1980 год

Ироническая комедия «За спичками, снятая Гайдаем и финским режиссером Ристо Орко по одноименной финской повести Майю Лассила. Существует в двух версиях: на финском языке и русском. Фильм рассказывает, как далеко может завести поход в поисках спичек. История начинается с того, что в доме закончились спички и главный герой, роль которого исполнил знаменитый актер Евгений Леонов, отправляет за ними к соседу. По дороге мужчина встречает своего хорошего знакомого, который просит его об интересном одолжении. Увлекшись просьбой друга, главной герой забывает о первоначальном деле - поиске спичек. Зритель будет наблюдать за чередой веселых недоразумений, в которой будут замешаны не только главные герои, но и их семьи и соседи.

"Спортлото-82", 1982 год

Комедийный фильм был снят в 1982 году как полнометражная реклама всесоюзной тиражной лотереи "Спортлото". Главные герои теряют лотерейный билет с внушительным выигрышем и отправляются на его поиски, при этом попадая во множество занятных переделок, вызывающих улыбку.

"Опасно для жизни!", 1985 год

Фильм рассказывает о приключениях гиперответственного перфекциониста Спартака Молодцова. Начальство довольно его работой: поставленные перед ним задачи главный герой решает ответственно и успешно. Однако нередко из-за своей невероятной ответственности он опаздывает на работу, потому что "не может пройти мимо". Как-то раз по дороге на службу Спартак заметил оголенный провод. Он сразу попросил прохожего позвонить в коммунальные службы, чтобы те приехали устранить эту неполадку. Сам же она принялся охранять подступ к опасному месту до приезда специалистов. За время, которое он провел на стороже, главный герой познакомился со множеством интереснейших людей и даже встретил любовь всей своей жизни. Главную роль в фильме исполнил Леонид Куравлев.

"Частный детектив, или Операция "Кооперация", 1989 год

Молодой человек Дмитрий с говорящей фамилией Пузырев решает воспользоваться новыми правами, которые дал советским гражданам указ о коммерции, и стать предпринимателем. Помощь в этом мероприятии оказывает главному герою его приятель, который является управляющим платного общественного туалета. С его подачи Дмитрий открывает сыскное агентство и сразу получает первый заказ: поиск бизнесмена, который на днях исчез при непонятных обстоятельствах. Дмитрий с энтузиазмом берется за дело, разгадка которого окажется крайне неожиданной.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", 1992 год