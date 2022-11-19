Названы предварительные кассовые сборы «Аватар-2: Путь воды»

Эксперты подсчитали предварительные кассовые сборы сиквела Джеймса Кэмерона «Аватар- 2: Путь воды».

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Бокс-офис может составить от 135 до 175 миллионов долларов. Это лишь первые цифры премьерных сборов по Северной Америке. По прогнозам, мировой прокат может принести создателям более 500 миллионов долларов в свой премьерный уик-энд, пишет Box Office Pro.

Кинокритики напоминают, что фильмы режиссера рассчитаны на разнообразного зрителя, включая пол и этнос. Это должно стать преимуществом фильма. Также экспертами отмечается зрелищность картины, которая заставит смотреть фильм именно в кинотеатрах, в ином случае зритель не получит ожидаемого эффекта.