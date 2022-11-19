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2 часа назад

Режиссер Джеймс Ганн рассказал, какие тайны раскроют "Стражи Галактики 3"

Мира Маркина

Режиссер "Стражей Галактики 3" Джеймс Ганн рассказал, о чем будет предстоящий фильм, пишет портал Playground.

Режиссер "Стражей Галактики 3" рассказал о тайнах фильма
Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"

Ганн не стал раскрывать слишком много подробностей о том, что ждет фанатов в предстоящей картине, однако отметил, что в центре внимания третьей части саги окажется история Ракеты.

"Третья часть — это действительно очень эмоциональный фильм. В нем рассказывается история о Ракете, о том, откуда он пришел и куда идет, и как это связано со всеми остальными", — сказал режиссер.

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Из первых "Стражей Галактики" известно лишь то, что говорящий енот Ракета — результат генетических экспериментов. Однако комиксы от Marvel раскрывают персонажа более глубоко. Согласно нарисованной истории, опыты над животным проводила группа разумных роботов, которым было поручено позаботиться о планете с психически больными людьми.

Ранее мы рассказывали о четырех фантастических боевиках, которые покорят фанатов жанра.

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