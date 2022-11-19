Герой Керри из фильма «Брюс Всемогущий» мог получить силы Сатаны в сиквеле

Герой актера Джима Керри мог стать обладателем силы Сатаны в продолжении легендарного фильма «Брюс Всемогущий».Сценаристы известной ленты Стив Корен и Марк О'Кифи хотели воплотить новую идею во второй части «Брюса Всемогущего». Авторы сообщили, что герой Джима Керри должен был получить силы Сатаны.
«Его менеджер и сам Джим Керри хотели сделать "Брюцифера". Мы представили фильм, но идея так и не сработала. Это был бы еще один гигантский фильм, и я не думаю, что они хотели его делать. Просто по какой-то причине идея не сработала, но многим она понравилась, в том числе и Джиму», — поделился Корен в интервью с изданием SyFy.
Создатели представили идею компании Universal Pictures в 2010 году. Однако студия не согласилась реализовывать сиквел по неизвестным причинам.
Оригинальная картина с Керри вышла в 2003 году. Она стала одной из самых известных работ актера. Вместе с ним в создании фильма приняли участие Морган Фриман и Стив Карелл. «Брюс Всемогущий» собрал в прокате более 484 миллионов долларов.