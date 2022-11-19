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2 часа назад

Герой Джима Керри из фильма «Брюс Всемогущий» мог получить силы Сатаны в сиквеле

Слово и Дело

Герой актера Джима Керри мог стать обладателем силы Сатаны в продолжении легендарного фильма «Брюс Всемогущий».Сценаристы известной ленты Стив Корен и Марк О'Кифи хотели воплотить новую идею во второй части «Брюса Всемогущего». Авторы сообщили, что герой Джима Керри должен был получить силы Сатаны.

Герой Керри из фильма «Брюс Всемогущий» мог получить силы Сатаны в сиквеле
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Его менеджер и сам Джим Керри хотели сделать "Брюцифера". Мы представили фильм, но идея так и не сработала. Это был бы еще один гигантский фильм, и я не думаю, что они хотели его делать. Просто по какой-то причине идея не сработала, но многим она понравилась, в том числе и Джиму», — поделился Корен в интервью с изданием SyFy.

Создатели представили идею компании Universal Pictures в 2010 году. Однако студия не согласилась реализовывать сиквел по неизвестным причинам.

Оригинальная картина с Керри вышла в 2003 году. Она стала одной из самых известных работ актера. Вместе с ним в создании фильма приняли участие Морган Фриман и Стив Карелл. «Брюс Всемогущий» собрал в прокате более 484 миллионов долларов.

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