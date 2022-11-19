Герой Керри из фильма «Брюс Всемогущий» мог получить силы Сатаны в сиквеле

«Его менеджер и сам Джим Керри хотели сделать "Брюцифера". Мы представили фильм, но идея так и не сработала. Это был бы еще один гигантский фильм, и я не думаю, что они хотели его делать. Просто по какой-то причине идея не сработала, но многим она понравилась, в том числе и Джиму», — поделился Корен в интервью с изданием SyFy.