В «Индиане Джонсе 5» омолодят Харрисона Форда

Журнал Empire продолжает делиться подробностями пятого «Индианы Джонса». Как рассказал режиссёр картины Джеймс Мэнголд , авторы хотели вернуться во времена «В поисках утраченного ковчега», чтобы показать очень молодого главного героя. Для этого они решили омолодить Харрисона Форда — его изменённое лицо появится во вступлении.

Для омоложения 80-летнего актёра студия Industrial Light & Magic использовала сразу несколько революционных технологий. Кроме того, авторы даже раздобыли старую кожаную куртку Индианы из первой части, чтобы сшить новую с современными пропорциями актёра. Харрисон Форд уже видел результаты своего «омоложения» и поразился — это первый раз, где он действительно поверил в то, что это действительно молодая версия его самого.