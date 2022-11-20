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2 часа назад

Киноприем: почему злодеи в фильмах пьют молоко

Катя Кобышева

У этого киноприема есть даже свое название - эффект молока. "Рамблер" рассказывает, зачем его используют в кино.

Почему злодеи в фильмах пьют молоко
Фото: Кадр из фильма "Старикам тут не место"Кадр из фильма "Старикам тут не место"

Все дело в ассоциациях и контрасте - если отвечать на этот вопрос максимально коротко. Но мы ответим подробнее.

Какие ассоциации вызывает молоко? Корова пасется на лужайке и с аппетитом жует сочную зеленую траву, бабушка веером принимается ее доить, а к ней бегут со всех ног малыши, чтобы выпить кружку парного молока. Молочные коктейли в самых разных заведениях чаще всего заказывают детям. Молоко в кино - это символ невинности, чистоты и безмятежности.

Кадр из фильма "Заводной апельсин"

И вдруг стакан с молоком оказывается в руках негодяя, который с удовольствием его пьет. Такие сцены всегда вызывают смятение. Антон Чигур, который бесцеремонно уселся в чужом доме на диван и пьет чужое молоко из чужого холодильника в фильме "Старикам здесь не место". Нехороший Алекс из "Заводного апельсина" выпивает молоко-плюс (не будем уточнять, то скрывается за этим "плюс") и отправляется творить дикие вещи. Ханс Ленд из "Бесславных ублюдков" хвалит молоко, которое он попросил на ферме, а затем стреляет в спину убегающей девушке.

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Со стаканом чисто-белого молока в руках злодеи выглядят еще более отъявленными и грязными.

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А иногда молоко наоборот показывает зрителю истинную суть человека. Например, киллер Леон оказывается неплохим парнем, большим ребенком, а намекает нам на это его любовь к молоку.

Фильмы,Заводной апельсин,Бесславные ублюдки,Антон Чигур,
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