Продюсер Marvel рассказал, как студия выбирает новых героев

«Эти решения принимаются по-разному, если честно. Знаете, мы каждые год-два устраиваем не-такой-уж-секретный-ретрит, едем, как правило, в Палм-Спрингс и просто обсуждаем интересных персонажей и истории, которые нам хотелось бы рассказать», — поделился Мур.