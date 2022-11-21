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2 часа назад

Продюсер Marvel рассказал, как студия выбирает новых героев

Слово и Дело

Продюсер фильмов Marvel Нейт Мур рассказал, как американская студия выбирает новых героев для своей вселенной.

Продюсер Marvel рассказал, как студия выбирает новых героев
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мур, вице-президент Marvel Studios по производству и развитию, поведал о том, как выглядит процесс выбора новых персонажей для франшизы.

«Эти решения принимаются по-разному, если честно. Знаете, мы каждые год-два устраиваем не-такой-уж-секретный-ретрит, едем, как правило, в Палм-Спрингс и просто обсуждаем интересных персонажей и истории, которые нам хотелось бы рассказать», — поделился Мур.

По его словам, именно благодаря такому мозговому штурму, в частности, появились идеи ввести концепцию мультивселенной и построить третью фазу киновселенной Marvel вокруг Перчатки бесконечности.

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