Продюсер Marvel рассказал, как студия выбирает новых героев

Продюсер фильмов Marvel Нейт Мур рассказал, как американская студия выбирает новых героев для своей вселенной.
Мур, вице-президент Marvel Studios по производству и развитию, поведал о том, как выглядит процесс выбора новых персонажей для франшизы.
«Эти решения принимаются по-разному, если честно. Знаете, мы каждые год-два устраиваем не-такой-уж-секретный-ретрит, едем, как правило, в Палм-Спрингс и просто обсуждаем интересных персонажей и истории, которые нам хотелось бы рассказать», — поделился Мур.
По его словам, именно благодаря такому мозговому штурму, в частности, появились идеи ввести концепцию мультивселенной и построить третью фазу киновселенной Marvel вокруг Перчатки бесконечности.