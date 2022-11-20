Райан Рейнодьдс написал сценарий для рождественского фильма о Дэдпуле

«Я бы очень хотел увидеть песенно-танцевальный номер в фильме о Дэдпуле. Четыре года назад мы с Реттом Ризом и Полом Верником написали рождественский фильм с Дэдпулом в главной роли. Но он затерялся в суматохе поглощения [компании] Fox [корпорацией] Disney, и его так и не сделали. Может, однажды мы сможем снять этот фильм. Это не мюзикл, а полноценный рождественский фильм о Дэдпуле. Так что — однажды», — рассказал Рейнольдс.