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2 часа назад

Райан Рейнодьдс признался, что написал сценарий для рождественского фильма о Дэдпуле

Газета.Ru

Канадско-американский актер Райан Рейнодьдс рассказал, что несколько лет назад написал сценарий для рождественского фильма о Дэдпуле в соавторстве с Реттом Ризом и Полом Верником, которые работали над обоими частями «Дэдпула», однако этот фильм так и не был запущен в производство. Об этом Рейнольдс сообщил в интервью Big Issue.

Райан Рейнодьдс написал сценарий для рождественского фильма о Дэдпуле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я бы очень хотел увидеть песенно-танцевальный номер в фильме о Дэдпуле. Четыре года назад мы с Реттом Ризом и Полом Верником написали рождественский фильм с Дэдпулом в главной роли. Но он затерялся в суматохе поглощения [компании] Fox [корпорацией] Disney, и его так и не сделали. Может, однажды мы сможем снять этот фильм. Это не мюзикл, а полноценный рождественский фильм о Дэдпуле. Так что — однажды», — рассказал Рейнольдс.

Ранее Рейнольдс сообщил, что съемки третьего «Дэдпула», который официально станет частью киновселенной Marvel, могут начаться весной 2023 года. В фильме должен появиться Росомаха, которого вновь изобразит Хью Джекман, попрощавшийся с ролью в ленте 2017 года «Логан» (а вот певицы Тейлор Свифт в нем не будет). Премьера третьего «Дэдпула» запланирована на ноябрь 2024 года.

Фильмы,Дэдпул,Логан,Хью Джекман,Walt Disney,
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