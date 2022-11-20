Райан Рейнодьдс написал сценарий для рождественского фильма о Дэдпуле

Канадско-американский актер Райан Рейнодьдс рассказал, что несколько лет назад написал сценарий для рождественского фильма о Дэдпуле в соавторстве с Реттом Ризом и Полом Верником, которые работали над обоими частями «Дэдпула», однако этот фильм так и не был запущен в производство. Об этом Рейнольдс сообщил в интервью Big Issue.
«Я бы очень хотел увидеть песенно-танцевальный номер в фильме о Дэдпуле. Четыре года назад мы с Реттом Ризом и Полом Верником написали рождественский фильм с Дэдпулом в главной роли. Но он затерялся в суматохе поглощения [компании] Fox [корпорацией] Disney, и его так и не сделали. Может, однажды мы сможем снять этот фильм. Это не мюзикл, а полноценный рождественский фильм о Дэдпуле. Так что — однажды», — рассказал Рейнольдс.
Ранее Рейнольдс сообщил, что съемки третьего «Дэдпула», который официально станет частью киновселенной Marvel, могут начаться весной 2023 года. В фильме должен появиться Росомаха, которого вновь изобразит Хью Джекман, попрощавшийся с ролью в ленте 2017 года «Логан» (а вот певицы Тейлор Свифт в нем не будет). Премьера третьего «Дэдпула» запланирована на ноябрь 2024 года.