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2 часа назад

По книге Мартина о ледяном драконе снимут мультфильм

Газета.Ru

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, известный по фэнтези-циклу «Песнь льда и огня», в интервью издательству Penguin Random House рассказал, что студия Warner Bros. Animation планирует снять мультфильм по его книге 1980 года «Ледяной дракон» о дружбе грозного дракона и хрупкой девочки.

По книге Мартина о ледяном драконе снимут мультфильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Некоторые из вас, может быть, знают, что я время от времени писал книги, которые не были частью Вестероса или этой [истории]. И одной из них был рассказ, который я написал еще в 1978 году, о ледяном драконе, и называется он «Ледяной дракон», — сообщил Мартин.

По словам писателя, это достаточно короткая детская история, которую планируется превратить в полнометражный мультфильм.

«Warner Bros. Animation приобрела права на нее, и мы собираемся расширить ее до полноценного анимационного фильма... кинотеатрального фильма, как мы надеемся, который выйдет в кинотеатре неподалеку от вас», — заключил Мартин.

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