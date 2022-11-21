Скончался французский кинорежиссер Жан-Мари Штрауб

«Я разговаривал с госпожой Штрауб (его последней женой) сегодня в полдень, он умер в шесть часов утра в своем доме в Ролле», — сообщил Кристоф Болли, отвечающий за коммуникации Швейцарского киноархива.

Штрауб родился 8 января 1933 года в Меце (Франция) и начинал с того, что был помощником таких режиссеров, как Жан Ренуар, Абель Ганс и Робер Брессон. В то время он был близок к группе, сформированной Жаком Риветтом, Франсуа Трюффо и Жан-Люком Годаром, будущими представителями Новой волны кино. Во время войны в Алжире эмигрировал в Германию и снимал фильмы с женой Даниель Юйе.