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4 часа назад

Скончался французский кинорежиссер Жан-Мари Штрауб

Газета.Ruиещё 1

Жан-Мари Штрауб, автор нонконформистского кино, умер в возрасте 89 лет в своем доме в Ролле, Швейцария. Об этом сообщает AFP.

Скончался французский кинорежиссер Жан-Мари Штрауб
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я разговаривал с госпожой Штрауб (его последней женой) сегодня в полдень, он умер в шесть часов утра в своем доме в Ролле», — сообщил Кристоф Болли, отвечающий за коммуникации Швейцарского киноархива.

Штрауб родился 8 января 1933 года в Меце (Франция) и начинал с того, что был помощником таких режиссеров, как Жан Ренуар, Абель Ганс и Робер Брессон. В то время он был близок к группе, сформированной Жаком Риветтом, Франсуа Трюффо и Жан-Люком Годаром, будущими представителями Новой волны кино. Во время войны в Алжире эмигрировал в Германию и снимал фильмы с женой Даниель Юйе.

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