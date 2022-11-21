Сиквел «Черной пантеры» заработал 546 млн долларов

Фильм «Черная пантера: Ваканда навсегда» стартовал 11 ноября. По итогам второго уик-энда лента киностудии Marvel собрала более 546 миллионов долларов в мировом прокате, пишет Collider.

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Сиквел «Черной пантеры» добился статуса седьмой кассовой ленты текущего года. Порядка 288 миллионов долларов лента собрала в домашнем прокате, еще 258 миллионов долларов принесли иностранные рынки. Добьется ли новый кинокомикс такого же кассового успеха, как и первая часть «Черной пантеры» (1,3 миллиарда долларов), неизвестно.