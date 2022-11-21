Дуэйн Джонсон — о сборах «Черного Адама» и «Черной пантеры 2»

Какой нейтральный пост. Я люблю соревноваться, но, IGN, как вы можете, зная устройства кинобизнеса, сравнивать нас и масштабный бренд «Чёрной Пантеры»? Ещё год назад никто даже не слышал об Обществе Справедливости и Чёрном Адаме. Не нужно бить нас, мы ещё малыши и нам есть, куда расти.