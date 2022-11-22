Продолжению мультфильма "Финник" быть!

Директор по маркетингу канала СТС Наталия Абрамочкина рассказала, что команда СТС рада появлению на канале такого обаятельного домового, который отвечает главным ценностям СТС и хорошо знаком семейной аудитории телеканала. Наталия отметила, что уже с декабря домовой начнёт полноценную жизнь в эфире СТС. Генпродюсер группы компаний "Рики" Юлия Николаева поделилась мнением, что там, где живет домовой, всегда царят уют и благополучие. Она считает, что это отличный бонус к невероятно увлекательному сериалу, в котором есть потрясающее качество картинки, забавные отсылки и многие другие сюрпризы для поклонников истории. В сериале "Детектив Финник" будет 26 эпизодов, в которых покажут новые приключения домового-детектива и его друзей в городе Берге.