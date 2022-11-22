Дуэйн Джонсон впервые сыграл героя комиксов в «Черном Адаме»

В сети вышел «Черный Адам» — супергеройский блокбастер, о котором много лет мечтал сыгравший в нем главную роль Дуэйн Скала Джонсон. «Лента.ру» рассказывает, каким получился новый аргумент киновселенной DC в борьбе с гегемонией Marvel и насколько Скале подходит комиксный жанр в принципе.

Фото: Кадр из фильма "Черный Адам" Кадр из фильма "Черный Адам"

5000 лет назад королевством Кандак руководил тиран Ак-Тон (Марван Кензари), задумавший подчинить себе весь мир, выковав корону Саббака, дарующую владельцу силу адских демонов. Для этого он отправил подданных добывать редкий минерал эфириум, но один из них восстал и получил силу шести магов, превратившись в Тет-Адама (Дуэйн Скала Джонсон). Он сначала сверг Ах-Тона, а затем пропал на многие столетия. В XXI веке жителям Кандака, воздвигшим Тет-Адаму гигантский памятник, вновь приходится несладко. Их поработила международная ЧВК «Интергэнг», цель которой не только выкачать из почвы все ресурсы, но и найти пропавшую корону Саббака. Однажды героиня местной оппозиции археолог Адрианна (Сара Шахи) находит корону и пробуждает Тет-Адама, который мгновенно испепеляет подвернувшихся под руку противников. Дальше спасать Кандак герой, впрочем, не торопится, но выбора уже нет. С одной стороны, боевики «Интергэнга» охотятся за короной, а с другой уже спешат герои из Общества Справедливости во главе с Доктором Фейтом (Пирс Броснан), которые хотят поставить силу Адама на службу человечеству.

Кадр из фильма "Черный Адам"

Премьера «Черного Адама» совпала с тектоническими сдвигами в DC Films — подразделении Warner Bros., которое много лет ведет неравный бой с Disney и Marvel. Итак, DC Films покинул Уолтер Хамада, возглавлявший компанию последние четыре года. Своей задачей он видел вывести киновселенную DC из-под влияния фактически покинувшего франшизу режиссера и продюсера Зака Снайдера. В частности, он хотел заменить исполнителя роли Супермена — взять кого-нибудь более подходящего, чем Генри Кавилл. Затея не удалась: Кавилл сейчас ждет сценария второго «Человека из стали», а Хамада даже не пришел на премьеру «Черного Адама». Одна из причин в том, что Дуэйн Скала Джонсон мечтает о полноценном киносериале про своего нового героя, а одним из его основных спарринг-партнеров выступает как раз летающий инопланетянин в красно-синем трико. В этом качестве Скала хочет видеть именно Кавилла, о чем договорился с боссами Warner Bros. через голову Хамады.

Для Джонсона «Черный Адам» — проект мечты. О своих планах сыграть супергероя он впервые заявлял еще 15 лет назад

Он даже отказался появиться в этом образе в «Шазаме» — фильме про другого соперника своего любимого персонажа. По словам Дуэйна, Адам заслуживал впервые ворваться на экраны именно в сольном фильме, который, наконец, состоялся. В рамках промо-кампании картины, исполнитель заглавной роли и продюсер говорил, что «Черный Адам» должен дать новое начало DC Universe и, конечно, возродить конкуренцию с Marvel. Скала рассчитывает на то, чтобы противопоставить бесконечному диснеевскому сериалу не вечных Бэтмена и Супермена, а героев второго-третьего ряда — удивительных фигур у DC там действительно в избытке.

Однако начинать было решено все-таки громко и ярко. Для этого WB рекрутировали не только команду сценаристов (среди них Сохраб Ноширвани, работавший над «Мавританцем»), но и режиссера Жауме Кольет-Серра. Этот испанец недавно дебютировал в мире студийных аттракционов с «Круизом по джунглям» (и уже готовит сиквел) с тем же Скалой, оправдав возложенные кассовые надежды. Руку Кольет-Серра, напомним, набил на отличных триллерах с Лиамом Нисоном («Неизвестный», «Воздушный маршал»), а начинал и вовсе с хорроров («Дом восковых фигур», «Дитя тьмы»). Иными словами, это настоящий мастер на все руки, владеющий как ремеслом, так и необходимым для оживления студийных гомункулов авторским видением.

Кадр из фильма "Черный Адам"

В случае с «Черным Адамом» режиссеру очевидно пришлось постараться. В два часа экранного времени нужно было уложить мифологию вымышленной страны, толпу разнообразных персонажей, несколько сюжетных линий и, конечно, монументальную фигуру центрального героя. С этой непростой задачей Кольет-Серра справился, надо сказать, не без изящества. Залитое палящим солнцем доисторическое вступление сменяется ночной панорамой ближневосточного города, озвученной готик-гранжевым гимном Bullet with Butterfly WIngs от Smashing Pumpkins. После короткой передышки инерцию действию сообщает уже виртуозно оформленная бойня под роллинговскую Paint it Black. После этого зритель уже по идее должен потерять волю и критическое мышление, а сладостное отупение постоянно будет освежаться новыми и новыми экшен-сценами, за которыми с облегчением теряются сюжетные нелепости. В качестве свадебного генерала выступает Пирс Броснан, который со своей седой бородой очень похож на другого экс-Бонда Шона Коннери.

Выполненные в духе манекен-челленджа боевые сцены формально наследуют оперным по настроению фильмам Зака Снайдера, однако в этой преемственности спрятана очевидная доля иронии. На поверхность эта усмешка выходит, когда за кадром в конце второго акта звучит Power Канье Уэста. Тут-то и становится понятно, что стилистика фильма позаимствована постановщиком (возможно, неосознанно) из одноименного клипа. Там, напомним, Уэст с позолоченными глазами парил на фоне античных колонн, стилизованных под образы с ренессансных полотен полуобнаженных наяд и прочей китчевой и величественной одновременно ерунды. Примерно схожий эффект производит и «Черный Адам», где место рэпера-мегаломана занял амбициозный экс-рестлер. Скала хмурит брови, почти не касается земли и вообще транслирует комический и гипнотический пафос. Наверное, в следующих фильмах его герою не мешало бы пририсовать что-то вроде чувства юмора, но и в таком нелепом виде он уже выглядит куда человечнее механических героев Marvel. Об этом говорят и приличные, несмотря на провал у критиков, кассовые сборы картины. Вполне вероятно мечте Скалы о схватке с Суперменом действительно суждено сбыться. Посмотрим, кто кого.