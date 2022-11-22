Умер легендарный американский продюсер Грэй Фредериксон

Он работал над лучшими фильмами с лучшими режиссерами.

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На восемьдесят шестом году жизни в своем доме Оклахома-Сити скончался знаменитый американский кинопродюсер Грэй Фредериксон.

Последние годы он страдал от онкологического заболевания, борьбе с которым мешал солидный возраст.

На счету Фредериксона такие проекты, как вестерн Клинта Иствуда «Хороший, плохой, злой», «Ультравысокая частота» и «К югу от рая, к западу от ада» и многие другие.