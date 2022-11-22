Зрители пожаловались на телевизионное шоу "Женский клуб"

Телеканал ТНТ перестал выпускать в эфир эпизоды нового шоу "Женский клуб", стартовавшего 14 ноября. Сегодня, 22 ноября, соведущая проекта Ксения Бородина пояснила в соцсетях для прессы причины этого, пишет "АиФ".

Фото: Источник Ревизор - культура Источник Ревизор - культура

По словам Бородиной, на телеканал стали массово поступать жалобы от зрителей, к которым прислушалось руководство канала. Если верить ведущим, дело только в неурочном времени показа.

Действительно, "Женский клуб" вещал в эфире с понедельника по четверг в 14:00. Учитывая, что в это время современные женщины, разбору бытовых, семейных и личных проблем которых и посвящена программа, в большинстве своем на работе, момент, действительно, не лучший. Бородина сообщила, что канал ищет новое эфирное время для "Женского клуба", и сейчас снимаются следующие эпизоды программы, которые поставят в сетку вещания уже в другие часы. Она попросила публику набраться терпения.

Постоянными ведущими "Женского клуба" должны были стать Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова и Екатерина Скулкина и дизайнер и стилист Алина Герман. Также в проект приглашаются гости и эксперты. Газета "АиФ" проанализировала реплики первых зрителей шоу в сети.