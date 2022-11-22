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2 часа назад

Раскрыты детали фильма «Чужой: Ромул»

Слово и Дело

Портал GameMag открыл детали фильма «Чужой: Ромул». Студия 20th Century Studios уже начала работу над новой лентой серии. Кресло режиссера займет Федерико Альварес. Главная роль в картине досталась американской актрисе Кэйли Сэни.

Раскрыты детали фильма «Чужой: Ромул»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам инсайдера Daniel RPK, фильм с предварительным названием «Чужой: Ромул» будет самой самостоятельной картиной, но в ней останется старый формат серии. Сюжет в очередной раз расскажет о небольшой группе людей, которые совершат посадку на другой планете из-за аварии и будут спасаться от ксеноморфов.

Производство новой картины обойдется в 75 млн долларов. Фильм выйдет на онлайн-сервисах, которые принадлежат компании Disney.

Фильмы,Федерико Альварес,Walt Disney,
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