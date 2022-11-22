Раскрыты детали фильма «Чужой: Ромул»

По словам инсайдера Daniel RPK, фильм с предварительным названием «Чужой: Ромул» будет самой самостоятельной картиной, но в ней останется старый формат серии. Сюжет в очередной раз расскажет о небольшой группе людей, которые совершат посадку на другой планете из-за аварии и будут спасаться от ксеноморфов.