Раскрыты детали фильма «Чужой: Ромул»

Портал GameMag открыл детали фильма «Чужой: Ромул». Студия 20th Century Studios уже начала работу над новой лентой серии. Кресло режиссера займет Федерико Альварес. Главная роль в картине досталась американской актрисе Кэйли Сэни.
По словам инсайдера Daniel RPK, фильм с предварительным названием «Чужой: Ромул» будет самой самостоятельной картиной, но в ней останется старый формат серии. Сюжет в очередной раз расскажет о небольшой группе людей, которые совершат посадку на другой планете из-за аварии и будут спасаться от ксеноморфов.
Производство новой картины обойдется в 75 млн долларов. Фильм выйдет на онлайн-сервисах, которые принадлежат компании Disney.