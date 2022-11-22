Марат Башаров пошутил, что попал в МХАТ через "Авито"

"Авито" и газета "Из рук в руки" пока работают. Я мечтал познакомиться с Галиной Полищук и попросил всевышнего о встрече с ней", - рассказал артист.

Башаров отметил, что был рад встретиться с Полищук и готов даже "сплавляться по реке в роли дерева" у "такого мастера". Актер признался, что у него пока не выходит идеально играть своих персонажей. По его мнению, Распутин - сложный автор, и непросто играть в постановке по его рассказу.