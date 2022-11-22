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3 часа назад

Марат Башаров пошутил, что попал в МХАТ через "Авито"

Газета.Ru

Актер Марат Башаров в беседе с kp.ru рассказал, как попал в МХАТ имени Горького. Башаров играет в постановке "Нежданно-негаданно" по произведению Валентина Распутина. Премьера состоится 23 ноября.

Марат Башаров пошутил, что попал в МХАТ через "Авито"
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

"Авито" и газета "Из рук в руки" пока работают. Я мечтал познакомиться с Галиной Полищук и попросил всевышнего о встрече с ней", - рассказал артист.

Башаров отметил, что был рад встретиться с Полищук и готов даже "сплавляться по реке в роли дерева" у "такого мастера". Актер признался, что у него пока не выходит идеально играть своих персонажей. По его мнению, Распутин - сложный автор, и непросто играть в постановке по его рассказу.

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