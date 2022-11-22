Объявлен новый режиссер "Блэйда"

Руководство фильма "Блэйд" киностудии Marvel нашло нового режиссера для фильма после ухода Бассама Тарика. Им стал Ян Деманж, передает Variety.

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Деманж известен как режиссер "Страны Лавкрафта" и "Белого парня Рика".

"Блэйд" планируется снять по совершенно новому сценарию номинанта на премию "Эмми" Майкла Старрбери. Авторы фильма обещают сделать его "более мрачным, чем остальные проекты Marvel".