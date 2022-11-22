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2 часа назад

Объявлен новый режиссер "Блэйда"

Газета.Ruиещё 2

Руководство фильма "Блэйд" киностудии Marvel нашло нового режиссера для фильма после ухода Бассама Тарика. Им стал Ян Деманж, передает Variety.

Объявлен новый режиссер "Блэйда"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Деманж известен как режиссер "Страны Лавкрафта" и "Белого парня Рика".

"Блэйд" планируется снять по совершенно новому сценарию номинанта на премию "Эмми" Майкла Старрбери. Авторы фильма обещают сделать его "более мрачным, чем остальные проекты Marvel".

В октябре сообщалось, что Marvel Studios приостановила производство предстоящего фильма "Блэйд" с Махершалой Али. Дата выхода была перенесена с 3 ноября 2023 года на 6 сентября 2024 года.

Фильмы,Блэйд,Белый парень Рик,
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