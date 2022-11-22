Порой приходится действовать не благодаря, а вопреки. Именно так боролись женщины за свои права, статус, работу и семью, сталкиваясь со множеством препятствий. Мы собрали 8 фильмов о женщинах с лидерским потенциалом, которые вдохновят каждого.

Фото: Кадр из фильма "Джеки" Кадр из фильма "Джеки"

«Опасный метод»

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Режиссер: Дэвид Кроненберг Год: 2012

Сценарий написан Кристофером Хэмптоном на основе собственной пьесы «Исцеление беседой». Поклонник Зигмунда Фрейда молодой ученый Карл Юнг берет на лечение Сабину Шпильрейн. Девушка признается в том, что испытывала возбуждение, когда отец ее бил в детстве. Юнг начинает терапию и постепенно влюбляется в Сабину. Но пациентка оказывается умнее его и становится мастером психоанализа.

«Скрытые фигуры»

Режиссер: Тед Мелфи Год: 2016

Вдохновляющая история афроамериканских женщин-математиков, которые сыграли важную роль в отправке в космос астронавта Джона Гленна. Трио ученых НАСА столкнулось с расовой, классовой и гендерной дискриминацией со стороны мужчин, на которых они работали. Несмотря на это, героини смогли выполнить свою миссию.

«Репортерша»

Молодая журналистка Ким Бейкер по заданию редакции отправляется в Афганистан, чтобы освещать события в горячей точке. Ким быстро находит источники, через которые получает горячую информацию. Она становится одной из самых выдающихся и смелых журналисток. Однако, сильно сконцентрировавшись на своей цели, Ким не замечает, как ее личные отношения начинают разрушаться.

«Железная леди»

Режиссер: Филлида Ллойд Год: 2011

Биографическая драма с Мерил Стрип в главной роли. Это история премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер — самой известной женщины-политика XX века. На протяжении работы Тэтчер на посту премьер-министра произошло множество событий, которые кардинально поменяли жизнь страны. Этот фильм позволяет не только увидеть исторические события с другой стороны, но и рассмотреть личную жизнь «железной леди», которая не всегда была железной.

«Джеки»

Режиссер: Пабло Ларраин Год: 2016

Эта картина получила «Оскара» за лучшие костюмы и саундтрек, а Натали Портман была номинирована на «Оскар» за главную женскую роль. Фильм показывает события ноября 1963 года, когда произошло убийство Джона Кеннеди. В основе лежит интервью, которое после трагических событий журналист взял у бывшей первой леди Жаклин Кеннеди. В фильме показывают сцены убийства президента, подготовки к похоронам и прощания с покойным, в течение которых героиня пытается понять, что с ней произошло.

«Улыбка Моны Лизы»

Режиссер: Майк Ньюэлл Год: 2003

Историческая драма рассказывает о первых борцах за права женщин в США. Молодая преподавательница в Массачусетском женском колледже учит девушек независимости, старается раскрыть в них силу и смелость. Этот новаторский подход вдохновляет юных леди, но сильно смущает патриархальное руководство.

«Страсти Жанны д’Арк»

Режиссер: Карл Теодор Дрейер Год: 1928

Немая психологическая драма, основанная на реальных записях судебного процесса над Жанной д'Арк, которая преодолела классовые и гендерные барьеры, чтобы достичь успеха. В фильме героиня предстает перед инквизиционным судом за ересь, переодевается в мужскую одежду, терпит пытки.

«Маленькие женщины»

Режиссер: Грета Гервиг Год: 2019