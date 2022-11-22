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3 часа назад

Тарантино посоветовал критикам его фильмов смотреть кино для детей

Inc-News

Режиссер считает насилие и крепкие словечки неотъемлемой частью своих проектов

Тарантино посоветовал его критикам смотреть кино для детей
Фото: Inc-NewsInc-News

Создатель «Бешенных псов» и «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино оригинально отреагировал на критику в свой адрес.

Режиссера обвиняют в том, что в его фильмах полно насилия, жестокости, оскорблений, ругательств и так далее.

Тарантино не видит в этом ничего плохого, поскольку он снимает кино для тех, кому такое кино нравится.

«Если у вас с этим проблемы, вас никто не заставляет смотреть мои фильмы. Возможно, вся правда в том, что я снимал эти картины не для вас, и вам стоит посмотреть что-нибудь другое. Если мелодрамы, комедии, анимация, фильмы для детей. Выбор очень широкий», - посоветовал режиссер своим критикам.

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