Тарантино посоветовал его критикам смотреть кино для детей

Режиссер считает насилие и крепкие словечки неотъемлемой частью своих проектов
Создатель «Бешенных псов» и «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино оригинально отреагировал на критику в свой адрес.
Режиссера обвиняют в том, что в его фильмах полно насилия, жестокости, оскорблений, ругательств и так далее.
Тарантино не видит в этом ничего плохого, поскольку он снимает кино для тех, кому такое кино нравится.
«Если у вас с этим проблемы, вас никто не заставляет смотреть мои фильмы. Возможно, вся правда в том, что я снимал эти картины не для вас, и вам стоит посмотреть что-нибудь другое. Если мелодрамы, комедии, анимация, фильмы для детей. Выбор очень широкий», - посоветовал режиссер своим критикам.