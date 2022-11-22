Тарантино посоветовал его критикам смотреть кино для детей

«Если у вас с этим проблемы, вас никто не заставляет смотреть мои фильмы. Возможно, вся правда в том, что я снимал эти картины не для вас, и вам стоит посмотреть что-нибудь другое. Если мелодрамы, комедии, анимация, фильмы для детей. Выбор очень широкий», - посоветовал режиссер своим критикам.