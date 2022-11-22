3 напряженных испанских фильма, которые способны удивить

Если вы незнакомы с работами испанских режиссеров, у вас впереди еще множество незабываемых фильмов, которые заинтригуют сильнее голливудских кинолент. Подробнее о трех картинах, которые наверняка не оставят равнодушным – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Открой глаза" Кадр из фильма "Открой глаза"

"Открой глаза", 1997

Главный герой богат, красив и привык добиваться желаемого любой ценой. Однажды он влюбляется в девушку друга и соблазняет ее. В наказание судьба сыграла с предателем злую шутку, сделав его лицо безобразным. Но порой его красота возвращается вновь. Неужели герой сошел с ума? Или все это параллельные реальности?

"Море внутри", 2004

Кадр из фильма "Море внутри"

В основу картины легла реальная история испанца Рамона Сампедро. Мужчина сломал шею во время купания, после чего оказался парализован. Не видя смысла в дальнейшем существовании, Рамон решил добиться эвтаназии.

Главную роль исполнил талантливый Хавьер Бардем. На момент съемок ему было 34 года, но гримеры так хорошо постарались, что в картине он выглядит на 20 лет старше.

"Приют", 2007

Кадр из фильма "Приют"