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4 часа назад

3 напряженных испанских фильма, которые способны удивить

Мира Маркина

Если вы незнакомы с работами испанских режиссеров, у вас впереди еще множество незабываемых фильмов, которые заинтригуют сильнее голливудских кинолент. Подробнее о трех картинах, которые наверняка не оставят равнодушным – в материале "Рамблера".

3 напряженных испанских фильма, которые способны удивить
Фото: Кадр из фильма "Открой глаза"Кадр из фильма "Открой глаза"

"Открой глаза", 1997

Кадр из фильма "Открой глаза"

Главный герой богат, красив и привык добиваться желаемого любой ценой. Однажды он влюбляется в девушку друга и соблазняет ее. В наказание судьба сыграла с предателем злую шутку, сделав его лицо безобразным. Но порой его красота возвращается вновь. Неужели герой сошел с ума? Или все это параллельные реальности?

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"Море внутри", 2004

Кадр из фильма "Море внутри"

В основу картины легла реальная история испанца Рамона Сампедро. Мужчина сломал шею во время купания, после чего оказался парализован. Не видя смысла в дальнейшем существовании, Рамон решил добиться эвтаназии.

Главную роль исполнил талантливый Хавьер Бардем. На момент съемок ему было 34 года, но гримеры так хорошо постарались, что в картине он выглядит на 20 лет старше.

"Приют", 2007

Кадр из фильма "Приют"

Вместе с мужем и маленьким сыном Лаура приезжает в заброшенный сиротский приют, где когда-то выросла. Героиня намерена восстановить приют и помогать детям, но в день открытия ее сын исчезает. Лаура уверена: все дело в вымышленном друге ее ребенка Томасе.

Фильмы,Открой глаза,Хавьер Бардем,
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