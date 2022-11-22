Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
3 часа назад

Выйдет семейная комедия "Иван Семенович: Школьный переполох"

Газета.Ru

В онлайн-кинотеатре KION 24 ноября выйдет семейная комедия "Иван Семенович: Школьный переполох". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе платформы.

Выйдет семейная комедия "Иван Семенович: Школьный переполох"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм снят по мотивам советской книги "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника" Льва Давыдовича.

В центре сюжета - ученик элитной гимназии, которого переводят в обычную школу из-за плохого поведения и оценок.

В фильме снимались Александр Лойе ("Ералаш"), Валерия Дергилева ("Я худею"), Мария Шукшина ("Похороните меня за плинтусом"), Илья Иосифов ("Вертинский") и молодые актеры Роман Погорелов, Софья Мосина и Софья Грузенко. Режиссер - Антон Богданов.

Фильмы,Я худею,Роман Погорелов,Илья Иосифов,Александр Лойе,Валерия Дергилева,Иван Семенов,Мария Шукшина,Антон Богданов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители