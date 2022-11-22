В онлайн-кинотеатре KION 24 ноября выйдет семейная комедия "Иван Семенович: Школьный переполох". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе платформы.
Фильм снят по мотивам советской книги "Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника" Льва Давыдовича.
В центре сюжета - ученик элитной гимназии, которого переводят в обычную школу из-за плохого поведения и оценок.
В фильме снимались Александр Лойе ("Ералаш"), Валерия Дергилева ("Я худею"), Мария Шукшина ("Похороните меня за плинтусом"), Илья Иосифов ("Вертинский") и молодые актеры Роман Погорелов, Софья Мосина и Софья Грузенко. Режиссер - Антон Богданов.