Премьера триллера "На ощупь" пройдет состоится в декабре

1 декабря в кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте состоится премьерный показ фильма "На ощупь".
Картину представят режиссер и автор сценария Антон Мусс, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, а также исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев.
"На ощупь" – история о Викторе, который решает скрыться от всех своих проблем в загородном доме. Но там его поджидает еще большее испытание: во время охоты он теряет зрение, и теперь ему предстоит выживать наедине со своими страхами в диком лесу.
Смотрите в кино с 1 декабря.
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