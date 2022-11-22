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3 часа назад

Премьера триллера "На ощупь" пройдет состоится в декабре

Стелла Шмель

1 декабря в кинотеатре "Пионер" на Кутузовском проспекте состоится премьерный показ фильма "На ощупь".

Картину представят режиссер и автор сценария Антон Мусс, продюсеры Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян, а также исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев.

"На ощупь" – история о Викторе, который решает скрыться от всех своих проблем в загородном доме. Но там его поджидает еще большее испытание: во время охоты он теряет зрение, и теперь ему предстоит выживать наедине со своими страхами в диком лесу.

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Смотрите в кино с 1 декабря.

Ранее мы писали о том, как снимали сериал, взорвавший рейтинги в 90-х.

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